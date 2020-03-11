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大學畢業沒工作　他網購種子租屋處頂樓搞「水耕大麻」

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記者張君豪／台北報導

新北市一名大學畢業的林姓男子（24歲、經查無前科）從學校畢業後找不到工作，他異想天開從網路自學水耕、土耕法種植大麻，更從國際網購網站購買大麻種子，歷經3個月在承租老公寓頂樓自營「開心農場」以植物成長燈、水耕方式種植大麻，刑事局偵二大隊第一隊日前接獲線報，會同台北市警信義分局，基隆市警刑警大隊成立專案小組，5日下午到新店林男租屋處搜索，當場起獲19盆活株大麻以及乾燥成品大麻、大麻花400多公克。

▲刑事局偵二大隊11日宣布在新北市新店查獲無業大學生種植大麻案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊11日宣布在新北市新店查獲無業大學生種植大麻，當場查扣19盆大麻活株。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵二大隊11日宣布在新北市新店查獲無業大學生種植大麻案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊11日宣布在新北市新店查獲無業大學生種植大麻案，偵二大隊第一隊隊長林佑裕說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊表示，案件在新北地檢署檢察官李秉錡指揮下展開調查，警方發現林男從去年12月起，上網吸收種植大麻知識，並陸續購進種植用照明燈、鐵架、種植烘乾設備等開始種植大麻，並把大麻農場設在租來的舊公寓5樓頂掩人耳目。

▲刑事局偵二大隊11日宣布在新北市新店查獲無業大學生種植大麻案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北林姓無業大學生種植大麻，還購買專業的植栽生長燈幫助大麻株成長。（圖／記者張君豪攝）

專案小組成員入內攻堅制伏林姓男子，災屋內查獲大麻活株19株、乾燥大麻成品400餘公克、真空封膜機、包裝袋、烘乾設備、種植及製造大麻工具1批，警詢後將全案依違反毒品危害防制條例、林男涉嫌種植製造二級管制類毒品大麻移送台北地檢署法辦。林男到案後坦承因為缺錢加上有吸食大麻習慣，才會異想天開嘗試種植，地檢署複訊後裁定林姓男子10萬元交保候傳。

刑事局藉由此案例呼籲：民眾發現居家社區有毒品問題，可挺身向轄區警方檢舉。另外另種植大麻罪責相當重，涉犯毒品危害防制條例第12條意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，希望民眾切莫仿效以身試法。

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