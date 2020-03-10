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Facebook測試交叉發布功能！　臉書限時動態將可分享至Instagram

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▲限時動態。（圖／翻攝自Twitter/@wongmjane）

▲Facebook正在測試將限時動態分享至Instagram上面。（圖／翻攝自Twitter/@wongmjane）

記者陳心怡／外電報導

跟據外媒《TechCrunch》報導，Facebook正在測試將Facebook限時動態發佈到Instagram的功能，這也意味這兩個應用程式最終有望同步限時動態的查看狀態，讓用戶不必再重看一遍。

發現這項交叉發布功能的，是著名的逆向工程專家黃文津（Jane Manchun Wong）從Android版的Facebook應用客戶端中發現的。

當用戶拍攝了Facebook限時動態並準備發佈時，可點擊隱私按鈕，以查看與誰分享

另外，除了公開、僅好友、自定義、隱藏等選項之外，Facebook 還測試了分享至Instagram的管道。

Facebook發言人表示，正在測試這項交叉發布功能，以便用戶與重要的人們分享精彩時刻，因為大家在兩個平台上可能有不同的粉絲和關注者。

經歷了內部原型和公測之後，Facebook還將繼續探索簡化和改進限時動態在旗下各款App中的體驗方式。

如果這項功能真的推出，相信對於經常需要在社群媒體上交叉發布此類內容的帳戶管理員或一般用戶來說，能夠省下大量的時間。

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