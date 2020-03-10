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菁寮綠電來併網　潔淨能源台南發電量冠全台

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▲台南市環保局大力推動掩埋場再利用，後壁區菁寮掩埋場850kW系統，已完成併聯發電，預計換算每年發電量可達108萬度，每年可提供約300 戶的用電量。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局大力推動掩埋場再利用，後壁區菁寮掩埋場850kW系統，已完成併聯發電，預計換算每年發電量可達108萬度，每年可提供約300 戶的用電量。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局大力推動掩埋場再利用，後壁區菁寮掩埋場850kW系統，已完成併聯發電，預計換算每年發電量可達108萬度，每年可提供約300 戶的用電量，替代燃煤發電可減少排放約近1萬公噸二氧化碳。

市長黃偉哲表示，綠能是現在重要趨勢，也是中央政府既定的政策方向，更是台南未來發展的火車頭產業之一，台南有得天獨厚的條件及科技支援，臺南市成功整合兩者，讓綠能發展更加順利，以達成台南市政府2022年達到2GW太陽光電設置容量的重要施政目標。

環保局局長謝世傑進一步說明，台南市推動綠電不遺餘力，達成全國環保設施設置容量第一，獲得成效良好，透過掩埋場種電，結合廢棄物處理設施與太陽光電專業性，促進公有土地閒置空間再利用，期盼推動綠能政策，減少傳統燃煤使用，可有效降低空污的衝擊，提升全臺空氣品質，以維護國民健康。

環保局表示，面對全球經濟的持續成長及發展，能源問題成為全球密切關注的議題，作為第一線環保執行機關，台南市環保局推動環保與綠能發展，響應循環經濟，將已封閉的掩埋場轉為陽光綠電場，成功將掩埋場用地活化再利用，總計已完成12處掩埋場設置太陽光電發電系統設備，總設置容量15.10（MW），預估換算發電量預估可達1900 萬度，可提供約5000 戶/年用電，替代燃煤發電可減少排放約近10萬公噸二氧化碳。

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