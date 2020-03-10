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中國發威脅信阻官員訪台！　捷克總理「完全不能接受」要求換大使

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▲▼中國駐捷克大使張建敏。（圖／翻攝自中國駐捷克大使館網站）

▲ 中國駐捷克大使張建敏。（圖／翻攝自中國駐捷克大使館網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

捷克布拉格市當局2019年要求中國改變對台政策、對西藏表示支持，使得捷克與中國關係降溫。中國駐捷克大使館1月向捷克政府發出一封威脅信函，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）因此表示，要求更換中國駐捷克大使張建敏，提升兩國緊張。

中國駐布拉格大使館1月10日致函捷克總統辦公室暗示，若捷克資深議員、前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）依原定計畫出訪台灣，北京當局可能對在中國的捷克企業不利，包括汽車製造商福斯集團子公司Škoda、金融集團捷信公司等。

柯佳洛原訂2月率團訪台，未料1月20日突然身體不適，緊急送醫後不治。柯佳洛生前堅定守護台灣與捷克的情誼，是捷克少數友台立場鮮明的政要，去年10月還曾參加我國駐捷克代表處舉辦的國慶酒會，引發中國使館抗議。

根據《美國之音》，柯佳洛在訪台前猝逝，接任的維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）可能要求更換中國駐捷克大使人選，且巴比斯會表態支持。捷克電視台報導，巴比斯針對中國使館1月發出的信函指出，「這個人很與眾不同，他所寫的信完全不能接受，我們必須拒絕。」

《路透社》報導，捷克4名高層官員11日將討論該國外交政策，包括近年來持續推動拉近與中國關係的總統澤曼（Miloš Zeman），屆時料將商討更換中國駐捷克大使一事。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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