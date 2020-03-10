江啟臣「美魔女戰隊」曝光！　第一硬仗關鍵「韓國瑜」百日內揭曉

圖、文／鏡週刊

國民黨主席補選塵埃落定，江啟臣以68.8%的得票率勝過對手郝龍斌，贏得黨魁寶座，但以江為首的青壯派，能否順利領導國民黨走上改革之路，關鍵恐在百日內分曉。

▲江啟臣挾世代交替之勢，當選國民黨新任主席，但他的考驗才正要開始。圖為江啟臣9日於中央黨部就職黨主席。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，7日舉行的黨主席補選不但創下有史以來最低投票率，在34萬餘名具選舉權的黨員中，江僅獲得8萬餘名支持，若罷韓成局，對原已相對弱勢的黨魁威望恐受到衝擊，韓、江2人的市長及黨魁職務，很可能遭到雙殺，部分挺韓社群更已私下醞釀拱韓參選黨魁，一旦罷韓成功，將力推韓入主國民黨。

歷經總統及立委選舉挫敗的國民黨，9日在稀落的掌聲下，正式迎接青壯派新任黨主席江啟臣的時代到來。站在前總統馬英九、前主席吳伯雄及眾人面前，江啟臣一字一句謹慎地照稿念完致詞，緊繃的神情全寫在臉上，現場氣氛異常凝重，絲毫不見喜悅之情。

相較於選前不斷強調「世代交替」的他，就職演說當天，則改口談世代合作及共榮，1句「選舉的結束就是團結的開始」，透露江已意識到改革是對內挑戰，他沉重的說：「補選後只有1年多的任期，我們沒有任何時間可以虛擲，必須開始與時間賽跑。」

江啟臣的壓力不只來自任期，同一時間，40萬份罷免高雄市長韓國瑜的連署書，已裝箱送進高雄市選委會，一位全程協助江參與補選的幕僚坦言：「守不住高雄，再多的改革政見恐怕都是空談。」

藍營人士認為，江啟臣的任期只到明年8月20日，就算提出以青壯派為核心的黨務人事，要避免淪為任期只有1年5個月的過渡主席，勢必要頂過3個月後的罷韓投票，尤其江多次提及要幫韓穩住高雄市長的政見，若罷韓成功，將使江的威信遭受重創，韓粉逼宮的壓力也會隨之而來，「無論如何，江要保住青壯派在黨內的地位，別無他法，只有幫韓守住高雄。」

除了罷韓考驗外，國民黨主席江啟臣的首要任務，還包含他選前一再宣示要改革決策體系，盼走向有效率的「集體領導」。本刊調查，江已私下鎖定多位前立委入主黨中央決策核心，有意組成1支「美魔女戰隊」，與過去多是「老藍男」藍營形象有所不同。

黨內人士透露，江啟臣有意利用大幅換血，讓黨職年輕化，其中將大量啟用未能連任立委的中壯派，包括前立委李彥秀可能出任祕書長或副祕書長，文傳會主委也可望由前立委王育敏續任，而組發會主委人選也可望朝年輕化為目標。

被點名的李彥秀及王育敏都是6年級生，過去與江在立法院就是同事，這次均未續任立委，讓不少支持者感到惋惜。另外，由不分區立委轉戰區域、競選板橋失利柯志恩，也被看好應進入黨中央發揮所長。

除了黨務改革外，藍營人士認為，江啟臣接下來應積極整合15縣市長，以及38席立院黨團作戰，發揮最大在野監督力量，為2年後的縣市長選舉尋求勝選基礎，如此才能真正坐穩新一代藍營共主的地位。



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