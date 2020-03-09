亞東醫院3/10起「取消現場掛號」　進出醫院要帶雙證件！

▲亞東醫院3/10起取消現場掛號。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，目前已累計45例，許多醫院紛紛限制陪病和探病人數。對此，亞東醫院今（9）日宣布，3/10起取消現場掛號，一律使用使用網路或電話掛號。

亞東醫院表示，為落實防疫，即日起一般病房謝絶探病，陪病限1人，需憑陪客證，加護病房 、呼吸照護中心、嬰兒病房，探病時間為上午11：15～11：45，醫院一律採實名制，進出民眾要攜帶健保卡與身分證。

請繼續往下閱讀...

另外，中央流行疫情指揮中心也已經公布，進出醫院人員管控強化分成病人、訪客、外包人員等以下三類管制。

一、病人分流：急診、住院病人應有不同出、入口及動線，並對於疑似個案應有分流措施；

二、訪客管制：應訂定每日探病時段，且每名住院病人每次僅限2名訪客；陪病者（含照顧服務員）限制為1名；訪客及陪病者於進出院區或病房時，均須登記並詢問TOCC。

三、外包人員管理: 依本部發布之「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎外包人員管理指引」，要求外包人員應嚴格遵守感染管制程序，落實TOCC調查及健康管理; 工作時需配戴口罩，於急診、加護病房、隔離病房等特殊單位工作時，應著適當之個人防護裝備。