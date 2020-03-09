擴大防疫！北捷增設16台紅外線熱顯像儀　6大車站偵測體溫

▲台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（資料照／記者陳家祥攝）

記者楊亞璇／台北報導

防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北捷運9日防疫會議報告緊急採購紅外線熱顯像儀，預計3月20日後陸續交貨16台，針對運量大、觀光客進出較多的車站設置，包括台北車站、西門站、板橋站、市政府站、龍山寺站及忠孝復興站等6個車站，有些車站會超過一台儀器。

目前台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，若發現旅客體溫異常超過37.5度，將請旅客至等候區再透過耳溫槍進行複檢，旅客耳溫大於或等於38度將勸導並協助就醫。至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒旅客配戴口罩搭乘捷運。

北捷客服中心主任凌啟堯凌啟堯表示，台北車站2月29日設置紅外線熱顯像儀，截至3月9日並未偵測出體溫異常超過37.5度旅客；他也呼籲民眾，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，並勿搭乘大眾運輸工具。

北市副市長黃珊珊受訪指出，預計3月20日儀器到位，3月底上線。另外，黃珊珊說，有討論到一個問題，是不是將民眾擋在門口，還是要再協助他，既然有防疫計程車，是否再進一步協助他，我們是公家機關，還是有相關後續責任。

黃珊珊認為，大家去很多地方都篩檢，包括市政大樓也篩檢，但重點是篩檢出來可能還要做進一步協助，有些人發燒不是因為這個病，可是不能叫他坐計程車自己去，這也不負責任，會更細膩討論怎麼做積極一點的協助。