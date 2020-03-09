武漢官員隱瞞人傳人　專家爆：鍾南山追問才有人坦承「14醫護染病」

▲疫情爆發後，武漢不斷有病人被送入醫院。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎爆發初期，大陸曾邀請香港的醫學專家袁國勇赴武漢考察，他近日接受陸媒《財新網》專訪指出，自己赴武漢造訪的可能都是「示範單位」，官員的答案似已準備好「問什麼答什麼」，是在大陸抗疫專家鍾南山的尖銳追問下，才有人坦承，出現1個病人感染14個醫護人員的情況。

袁國勇表示，他於1月17至19日與其它專家一同赴武漢考察，由武漢衛健委、武漢疾控中心、武漢當地醫院、湖北衛健委的人士接待，「我要講一個真實說法，我們在武漢到訪的地方，可能都是『示範單位』，我們問他們什麼，他們就答什麼，似乎已經準備好。」

袁國勇提到，不過，同行的另一名專家，大陸的抗疫專家鍾南山卻異常尖銳，「他追問了好幾次，究竟還有沒有？究竟還有沒有更多病例？是不是真的是你們講這麼多的個案？」但是，對方的答案都說正在測試，還表示1月16日湖北省疾控中心才收到國家下發的試劑盒。

袁國勇指出，隨著尖銳的追問持續，對方才終於被問出來，坦言神經外科似乎有1個病人感染了14個醫護人員的情況，「但他們也說，那些醫護人員並沒有確診。」

面對對方「有無隱瞞」的問題，袁國勇回答，他在吃飯的時候，看到鍾南山那一桌有一個副市長，面色很差，心情沈重，「他們那時候應該已經知道出大事了，因為第三批專家都到了，我相信他們之前如果有什麼隱瞞的話，到那個階段也沒什麼隱瞞的了，不過，他們一直在強調，試劑盒是剛剛才下發到武漢，沒測試就沒有辦法確診。」

袁國勇後來還到北京報告發現，見到一名副國級領導人以及國家衛健委的官員，他指出，對方都很坦率，所有專家組的人都反映，事態嚴峻，肯定有人傳人案例發生，一定要立刻採取各種防控措施，「我當時給出兩個建議，一個是現在留給我們的防控窗口已經很小，後面幾天還不採取嚴厲措施，一定會更嚴重；另一個就是關於濫食與交易野生動物的管控。」

袁國勇還透露，當時有一名專家組的成員建議考慮「封城」，是一名專業、頂尖的流行病學領域科學家。

此外，袁國勇也與鍾南山等專家一同前往華南海鮮市場周圍視察，不過只在車上觀察，他說，同行的另一名專家高福告訴他，市場內非常骯髒，周圍都是垃圾與老鼠，環境十分惡劣，「我很震驚，市場旁邊就是繁華的商業中心，豈不是『天國與地獄』之隔，所以除了要管控野生動物食用與交易，我也在北京提出，一定要管理菜市場的環境衛生。」