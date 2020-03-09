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LIVE／「口罩實名制2.0」網購超商取貨　指揮中心14:00最新說明

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生活中心／綜合報導

口罩實名制進化到2.0版，行政院今（9日）中午召集會議拍板，將推動網路購買、超商取貨，預計本週末前展開登記測試，下下週前開始領口罩。針對最新措施及疫情，中央流行疫情指揮中心下午2點將召開記者會說明，出席的包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、醫療整備官羅一鈞以及專家諮詢小組召集人張上淳。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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因應新冠肺炎疫情延燒，2月6日起實施購買口罩實名制，民眾買口罩須持健保卡到健保特約藥局購買，2月16日起購買地點新增衛生所，而本月5日起將成人口罩購買量從7天2片增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片。

為了讓民眾能更方便購買口罩且不需到藥局排隊，行政院研擬「口罩實名制2.0」，行政院長蘇貞昌中午召集會議拍板，將推動網路購買、超商取貨，系統初步測試可行，超商也願配合，今天將會做一整天的壓力測試，由於超商物流系統變更需一週，預計本週末前展開登記測試，下下週前開始領口罩。關於新措施的細節，指揮中心下午記者會將進一步說明。

另外，菲律賓昨日新增4例確診病例，其中一例是台灣籍38歲男子，由於他曾經與台灣第44例（菲國自由行回台後確診）接觸，菲國認為他可能在入境之前就感染，但台灣之前公布第44例個案時判定是境外移入個案，也就是在菲國感染，雙方看法不同，預料指揮中心在記者會也將對此回應。

▲▼截至9日上午10時為止，全台確診數及全國確診數據統計。（圖／翻攝疾管署網站）

▲▼截至上午10時，全台確診數及全國確診數據統計。（圖／翻攝疾管署網站）

▲▼截至9日上午10時為止，全台確診數及全國確診數據統計。（圖／翻攝疾管署網站）

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