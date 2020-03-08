高挑外籍妹環島...「突然沒油」嚇壞求助派出所！暖警秒載去買　她開心求合照

▲警方熱情協助該名外籍女遊客。（圖／翻攝屏東縣政府警察局）

記者林昱萱／屏東報導

一名南非正妹日前到台灣環島旅遊，而當她從屏東要沿台9線往台東一帶時，才突然發現機車油表已經見底，但因為環境不熟、語言不通，讓她一時慌張地不知如何是好，所幸在當地員警的幫助後，順利將機車油箱給填滿，才能順利繼續環台遊玩。

枋寮分局草埔派出所警員趙家興日前值勤時，發現一名外國女遊客騎一台機車，神情慌張到派出所求助，但因該名遊客語言不通而無法充分表達，雙方耐心溝通許久後，警方發現，原來該名女遊客到台灣環島，但卻因為沒注意到機車油箱見底，才會慌張地向警方求助。

警方了解後，隨即聯繫草埔交通小隊警員郭書豪協助載該名外國遊客至離駐地最近的台東端安朔加油站購置汽油一罐，返回駐地協助將機車油箱加滿，讓外國遊客能繼續旅遊。對此，女遊客也對警方的熱心協助留下非常好的印象，並連連向警方道謝，還主動要求與警方合照。

對此，枋寮分局長黃國源得知後對於同仁為民服務並及時伸出援手的工作精神表達肯定。同時也呼籲遊客，行車前應檢視車輛狀況、補充油料及水箱水，駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，並撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

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