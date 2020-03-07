快訊／藍中常委當選名單出爐！徐榛蔚最高票、注入14位新血

▲國民黨文傳會代主委王育敏宣布黨主席、中常委補選結果。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日舉行黨主席、中常委補選，開票結果約於晚間六點半出爐，花蓮縣長徐榛蔚獲得最高票，共有1034為黨員支持。32位當選中常委之中，共有14位新加入的成員、14位是具有民意基礎的立委或議員，而舊成員中僅謝坤宗一人落選。

中常委當選人包括陳宗興、徐榛蔚、沈慶光、游顥、陳汪全、謝衣鳳、曾文培、謝坤宏、劉大貝、蔣根煌、鄭任宗、江碩平、邱素蘭、范成連、沈智慧、呂學樟、高思博、黃紹庭、陳炳甫、楊博仁、應曉薇、鄭正鈐、魏嘉賢、李德維、鄧治平、林文瑞、黃敬平、周孟蓉、童慧珍、侯彩鳳、陳雙全、李傅中武。



中常會新成員為游顥、陳汪全、邱素蘭、鄭正鈐、鄧治平、黃紹庭、魏嘉賢、謝坤宏、周孟蓉、黃敬平、高思博、鄭任宗、陳炳甫、謝瀛華、應曉薇、童惠珍、謝衣鳳。

舊中常委登記參選共17位，包括江碩平、李傅中武、呂學樟、沈慶光、謝坤宗、曾文培、陳雙全、林文瑞、蔣根煌、陳宗興、侯彩鳳、沈智慧、徐榛蔚、范成連、楊博仁、李德維、劉大貝。

新登記參選人共32位，包括曹嘉豪、賴調燦、游顥、陳維德、孫健萍、陳儀君、陳汪全、許長輝、鄧治平、邱素蘭、鄭正鈐、魏嘉賢、謝坤宏、張智倫、李玉文、黃嘉俞、黃紹庭、林金結、曾東陽、周孟蓉、陳天成、黃敬平、高思博、鄭任宗、陳炳甫、謝瀛華、連元章、應曉薇、王欣儀、童惠珍、謝衣鳳、史碩仁

當選中常委得票數排名：

1.徐榛蔚

2.陳宗興

3.沈慶光

4.游顥

5.陳汪全

6,謝衣鳳

7.曾文培

8.謝坤宏

9.劉大貝

10.蔣根煌

11.鄭任宗

12.江碩平

13.邱素蘭

14.范成連

15.沈智慧

16.呂學樟

17.高思博

18.黃紹庭

19.陳炳甫

20.楊博仁

21.應曉薇

22.鄭正鈐

23.魏嘉賢

24.李德維

25.鄧治平

26.林文瑞

27.黃敬平

28.周孟蓉

29.童慧珍

30.侯彩鳳

31.陳雙全

32.李傅中武