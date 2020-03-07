法國學生逛愛國西路…總統官邸旁撿到大麻　國安＆警察追查來源　

▲法籍學生在轄區中正二分局負責的總統官邸中衛區撿拾大麻花。（圖／免費圖庫pixabay／畫面非拾獲大麻花）

記者邱中岳／台北報導

1名外國籍男學生日前行經總統官邸附近時，竟在人行道上撿拾學生證時，發現草叢裡有一包東西，拾獲發現是大麻後送往派出所，警方初步發現疑是毒品「大麻花」，雖然僅不到1公克，但警方仍將毒品送驗，警方透過監視器畫面，初步排除外國男子持毒可能。

據悉，1名來台唸書的法國籍男學生在4日中午時分，行經距離總統官邸約1百公尺的愛國西路時，在人行道撿拾學生證時，發現草叢中有一包分裝好的大麻花，隨即送往派出所，警方以試劑採驗後發現成大麻陽性反應。

警方因拾獲地點離總統官邸不到1百公尺，隨即要求該名法國籍學生製作筆錄，並將拾獲的大麻花送往相關檢驗單位進行快篩，並調閱周遭監視器找尋相關涉嫌丟棄的人車。

據了解，總統官邸外圍分成內衛區以及中衛區，內衛區主要由特勤中心負責，中衛區則是轄區中正二分局負責，本次拾獲大麻花的地方距離總統官邸不到1百公尺，應為中正二分局所負責的中衛區。

但竟有外國人在總統官邸中衛區內拾獲大麻，且又曾在2019年初曾發生鐵衛營憲兵涉嫌販售大麻，讓人不免質疑，「總統官邸周遭撿到毒品，實在太可怕了」。

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