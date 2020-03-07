澳門包機飛抵武漢！自行派機「6醫護隨行」預計接回58人

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府7日上午派遣澳門航空包機飛往武漢，接載滯留湖北的澳門居民，第一批預計將接回58人。執行此次任務的包機為澳門航空班機，除了7名機組人員外，隨機的還有澳門旅遊局2名工作人員，衛生局的6名醫護人員。

▼6名醫護及2政府人員登上澳門包機，預備至武漢載回滯留民眾。（圖／澳門政府新聞局，下同。）







澳門衛生局局長李展潤表示，包機的醫護人員的招募踴躍，6名醫護人員都是自願參與，「其中，副組長是負責檢疫工作，3位護士是急症室護士，並同為國際緊急救援隊的隊員，另外2位疾控中心的醫生也具備檢疫經驗，他們會負責體格檢查和檢疫工作。」

李展潤提到，在團隊出發前，曾與旅遊局及衛生局隨機人員談話，「我覺得他們精神很好，他們都表示有信心能完成這次任務，昨晚，隨機人員也認真演練了幾次，務求順利完成。」

澳門旅遊局局長文綺華表示，隨機的工作人員是由局內各廳處通知招募，同事均是自願參加，「其中有葡籍同事表達想參與的意願，但考慮到語言的因素，挑選了其他兩位同事參與。」

文綺華指出，早上7時30分位於機場的指揮中心開始運作，除旅遊危機處理辦公室和衛生局外，警察總局也有參與，指揮中心與行政長官保持密切溝通，另外，中聯辦也與湖北方面保持良好的溝通。

文綺華提到，在湖北的第一個家團於今天凌晨2時前從家裏出發，旅遊危機辦的職員一直與他們保持聯繫，返澳的澳門居民早上已陸續抵達天河國際機場，「湖北省和武漢市的外事辦也通宵為在鄂的澳門居民解決問題。」

文綺華還說，由於今早武漢大霧，有家團延遲了上高速公路，預計最後一個抵達機場的家庭的時間約為下午2時，包機一定會等待這個家庭。另外，一位居民因事未能隨包機回澳，目前共有58人32個家庭表示會隨包機回澳。

對於是否再次派出包機接載其餘滯留湖北的澳門居民，文綺華透露，要取決這次包機的成效。