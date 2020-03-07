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陸新增確診「首次低於百例」！　現有感染者降至22177例

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／新華社）

▲大陸新冠肺炎疫情有所緩和。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情呈下降趨勢，3月6日0—24時新增確診病例99例，這是自1月20日以來，首次低於百例，新增死亡病例則均來自湖北地區，共有28例；現有確診病例下降至22177例，累計報告確診病例80651例，累計治癒出院病例55404例，累計死亡病例3070例。

根據大陸國家衛健委今（7）早通報，3月6日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，新增死亡病例28例（湖北28例），新增疑似病例99例。當日新增治癒出院病例1678例，解除醫學觀察的密切接觸者4773人，重症病例減少248例。

截至3月6日24時，現有確診病例22177例（其中重症病例5489例），累計治癒出院病例55404例，累計死亡病例3070例，累計報告確診病例80651例，現有疑似病例502例。累計追蹤到密切接觸者672458人，尚在醫學觀察的密切接觸者26730人。

▼ 31省份新冠肺炎新增确诊首次低于百例 。（圖／澎湃新聞）

▲▼ 31省份新冠肺炎新增确诊首次低于百例 。（圖／澎湃新聞）

疫情最嚴重的的湖北省，僅武漢有新增確診病例，共計74例；新增治癒出院病例1502例（武漢1157例）；新增死亡病例28例（武漢21例）；現有確診病例21239例（武漢19011例），其中重症病例5359例（武漢5028例）。

湖北省累計治癒出院病例43468例（武漢28511例）；累計死亡病例2959例（武漢2349例）；累計確診病例67666例（武漢49871例）；新增疑似病例47例（武漢46例）；現有疑似病例301例（武漢256例）。

值得注意的是，大陸近期接連出現「境外輸入確診病例」。通報顯示，3月6日0—24時，新增報告境外輸入確診病例24例（甘肅17例，北京3例，上海3例，廣東1例），累計達60例。

港澳台方面，香港累計確診107例，其中出院51例，死亡2例；澳門累計10例，均已全部出院10例；台灣累計確診45例，其中出院12例，死亡1例。

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