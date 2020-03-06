單親爸拼命打工養家…下班後「雙手握拳」死在車上　年幼女兒見狀心碎淚崩

▲2姊妹失去爸爸，難過落淚。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一對夫妻於6年前離婚，女方回大陸，男方則四處打工，獨力扶養2名10多歲的女兒，每天幾乎沒甚麼睡，用肝指數換取女兒們的生活品質，直到5日下午2點多，單親爸結束工地的作業，搭同事便車返家的途中，流著口水死在副駕駛座上…女兒們得知消息衝去見爸爸，發現車上的遺體，瞬間淚崩。

據了解，50多歲傅姓男子四處打零工，努力掙錢讓2女兒有好生活，感情相處融洽，傅男5日到新莊的工地上班，到下午結束作業後，搭同事的休旅車要回家，途中他突然感到不適，雙手握拳、乾嘔，後來不省人事，同事嚇壞急忙呼喚卻再也得不到回應，只能先把車停路邊，拿起傅男的手機撥話給其17歲的大女兒。

大女兒得知此事後，跟該名同事相約在樹林火車站見面，她看到副駕駛座的爸爸已經沒有意識，急忙上前呼喊，碰觸到爸爸握拳的雙手時，她驚覺，「怎麼是冰的」再碰觸胸口，發現沒了心跳，嚇壞的她拿起電話報案，至於傅男的同事則將傅男拉出車外進行CPR，等到救護人員接手，但送醫後仍宣告不治。

2姊妹都未滿18歲（姊姊國中肄業、妹妹今年高一），突然失去了唯一的生活支柱，未來將面對付不出房租、無家可歸的窘境，進入樹林派出所後無助地哭不停，至於在大陸的母親，因為新冠肺炎的疫情，一時之間難以回台，派出所所長陳文彬、巡佐冉光輝、警員楊庭豪了解狀況後，除安撫2姊妹情緒外，亦積極協助聯繫里長處理後事，並通報社會局申請相關補助。

殯葬業者得知狀況後，決定免費協助所有處理事宜，而派出所同仁亦主動發起樂捐，還有一名呂姓善心人士（YAMAHA機車的北區總代理）聽聞姊妹的遭遇後，亦慷慨解囊，讓失去生活、學費的2人能暫度難關。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼樹林所長陳文彬（左1）、呂老闆（左2）與警員楊庭豪（右1）積極協助2姊妹度過難關。（圖／記者陳雕文翻攝）