　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公懲會前委員長控報導栽贓求償千萬　周刊律師：報導有據不和解！　　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,石木欽。（圖／記者季相儒攝）

▲前公懲會委員長石木欽控訴周刊栽贓，更不滿報導以「司法界巴菲特」調侃他，向周刊求償1000萬，北院3/5開庭，周刊律師力挺報導有據，拒絕和解。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

前公懲會委員長石木欽不滿周刊於2019年9月間、司法院人審會前，報導他長年替佳和集團老闆翁茂鍾於訴訟中擔任法律顧問、接受招待，並透過家人買賣翁茂鍾旗下公司股票獲利，以「司法界巴菲特」為標題調侃他，怒告周刊要求道歉、刪文並求償1000萬。北院3月5日開庭，周刊律師強硬表示「對報導很有信心」，沒有和解意願，本案將於4月14日續審。

由於本案內容較為複雜，法官今日先整理了訴訟方向的初稿，請石木欽委任律師針對報導中，認為不實、侵害名譽的部分補充於書狀內，好讓雙方明確攻防標的。最後法官詢問雙方和解意願，石木欽委任律師表示，當事人沒與他討論過，周刊律師則力挺記者，認為報導有據不和解；法官考量本案複雜、受關注程度，及恐達三審的漫漫訴訟之路，勸諭雙方回去思考和解方案。

司法院於2019年9月13日發布新聞稿，指石木欽違反法官倫理及不當接受招待行為，本定於9月17日召開人審會討論，但石木欽搶在會議前請辭，並自請接受監察院調查。

周刊於9月16日深夜，刊載一系列報導，指石家人於翁茂鍾歷年訴訟期間，3度進出翁茂鍾旗下公司股票，獲利達2000萬，更以「司法界巴菲特」為標題調侃，石木欽痛批周刊扭曲抹黑、未盡查證及平衡報導義務，提告求償1000萬。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
員警擔憂氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測
二伯住院中動怒了！開戰黑衣惡煞「絕不原諒」…憔悴與蔡桃貴視訊
至尊公主號1乘客死於新冠肺炎！船上21人冒症狀　美急下令暫停
韓粉嗆蔡阿嘎「囂張過頭」被肉搜！緊急道歉退團　105字懺悔：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

就是不想出庭「我認罪快判一判」　他獲判無罪...罵法官5字經又被起訴

「有沒有衛生紙？」變態男闖游泳池浴室　強壓國中男生「抓鳥」

48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍　老母悲痛控訴：堂哥做的

游錫堃遭恐嚇當天即破案　警：院長幕僚未回報害揹黑鍋

免費愛滋試劑補助疑遭詐領　7400元都流向志工：他們不想曝光，我代領！

公懲會前委員長控報導栽贓求償千萬　周刊律師：報導有據不和解！　　

拒男客「3千做半套」...按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

當1日情人…她爽獻身坐等500萬酬勞！陪吃後結局反轉　帳戶遭掏空痛失296萬

MAAKKI團購網拉下線衝「眾籌」　「打米」隔天領回饋…2年吸金1.3億

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

就是不想出庭「我認罪快判一判」　他獲判無罪...罵法官5字經又被起訴

「有沒有衛生紙？」變態男闖游泳池浴室　強壓國中男生「抓鳥」

48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍　老母悲痛控訴：堂哥做的

游錫堃遭恐嚇當天即破案　警：院長幕僚未回報害揹黑鍋

免費愛滋試劑補助疑遭詐領　7400元都流向志工：他們不想曝光，我代領！

公懲會前委員長控報導栽贓求償千萬　周刊律師：報導有據不和解！　　

拒男客「3千做半套」...按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

當1日情人…她爽獻身坐等500萬酬勞！陪吃後結局反轉　帳戶遭掏空痛失296萬

MAAKKI團購網拉下線衝「眾籌」　「打米」隔天領回饋…2年吸金1.3億

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

19.7公分狠角色！　「迷你酷斯拉」大角蜥眼噴2米血毒液保命

陸學者：蔡政府傷了大陸民意「疫情後兩岸關係更惡化」

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

錄影結束、燈都暗了⋯BTS柾國還在台上！　幫工作人員清道具

呂士軒夜店帶氣氛出奇招　突然卡歌「唱生日快樂」吸睛

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

北市聯醫「慢箋得來速」將啟用　藥師4點怒批：不如來發口罩？

吳釗燮怒發推特：中國以欺凌台灣為樂！真的有病

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

雙胞胎「1人註冊輪流上學」　挨告詐欺不起訴

林東京的「百萬處分書」　已專人送達

所長澄清「沒接獲報案」：不知游錫堃被恐嚇

即／初生嬰遭棄屍高雄公墓　身體被啃光僅剩一顆頭

「嘉義李宗瑞」性侵16歲少女　冒警拉進廁所錄影

一夜海削30男　小酌妹兵團新北再起

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

高雄一家四口透天厝惡火　女兒逃不出喪命

更多熱門

相關新聞

花蓮收買記者案　公懲會判決出爐

花蓮收買記者案　公懲會判決出爐

花蓮縣府媒體記者採購招標案，遭外界質疑收買記者，監察院調查後，彈劾3官員，公懲會最新判決出爐，花蓮縣府前副秘書長謝公秉記過罰款、處長林金虎減俸一年、科長黃微鈞記過罰款。

陳師孟事件《ETtoday》民調：民眾贊同監察制衡司法

陳師孟事件《ETtoday》民調：民眾贊同監察制衡司法

陳師孟辭監委　何俊英：政治案件須謹慎

陳師孟辭監委　何俊英：政治案件須謹慎

向特別權力說byebye｜行動法庭 第48集

向特別權力說byebye｜行動法庭 第48集

量刑沒準則　司法院籌組「量刑委員會」

量刑沒準則　司法院籌組「量刑委員會」

關鍵字：

石木欽公懲會司法院法官倫理佳和集團翁茂鍾

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面