公懲會前委員長控報導栽贓求償千萬　周刊律師：報導有據不和解！　　

▲前公懲會委員長石木欽控訴周刊栽贓，更不滿報導以「司法界巴菲特」調侃他，向周刊求償1000萬，北院3/5開庭，周刊律師力挺報導有據，拒絕和解。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

前公懲會委員長石木欽不滿周刊於2019年9月間、司法院人審會前，報導他長年替佳和集團老闆翁茂鍾於訴訟中擔任法律顧問、接受招待，並透過家人買賣翁茂鍾旗下公司股票獲利，以「司法界巴菲特」為標題調侃他，怒告周刊要求道歉、刪文並求償1000萬。北院3月5日開庭，周刊律師強硬表示「對報導很有信心」，沒有和解意願，本案將於4月14日續審。

由於本案內容較為複雜，法官今日先整理了訴訟方向的初稿，請石木欽委任律師針對報導中，認為不實、侵害名譽的部分補充於書狀內，好讓雙方明確攻防標的。最後法官詢問雙方和解意願，石木欽委任律師表示，當事人沒與他討論過，周刊律師則力挺記者，認為報導有據不和解；法官考量本案複雜、受關注程度，及恐達三審的漫漫訴訟之路，勸諭雙方回去思考和解方案。

司法院於2019年9月13日發布新聞稿，指石木欽違反法官倫理及不當接受招待行為，本定於9月17日召開人審會討論，但石木欽搶在會議前請辭，並自請接受監察院調查。

周刊於9月16日深夜，刊載一系列報導，指石家人於翁茂鍾歷年訴訟期間，3度進出翁茂鍾旗下公司股票，獲利達2000萬，更以「司法界巴菲特」為標題調侃，石木欽痛批周刊扭曲抹黑、未盡查證及平衡報導義務，提告求償1000萬。

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