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小學主任酸蔡阿嘎「輕敲兩下又上新聞，還是很賺」　臉書一夜被灌爆

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記者黃翊婷／綜合報導

知名網紅蔡阿嘎3日下午與懷孕9個月的妻子二伯外出時，遭一名手持鐵鎚的黑衣人打傷，妻子嚇到宮縮送醫，引起各界關注。彰化一名在某小學擔任教職的網友看完報導後，留下一句「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，沒想到卻掀起其他網友不滿，不僅臉書帳號被肉搜，還有許多人在他的其他PO文底下留言狂酸、洗版，「如果你老婆懷孕期間也被敲兩下，你會摸摸鼻子算了？」

▲▼ 嫌犯攻擊戴口罩攻擊百萬Youtuber蔡阿嘎，隨即徒步往巷弄逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼黑衣人犯案後隨即徒步往巷弄逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 嫌犯攻擊戴口罩攻擊百萬Youtuber蔡阿嘎，隨即徒步往巷弄逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎3日下午4時許騎機車載愛妻二伯行經北投明德路，卻在停等紅燈時遭一名戴鴨舌帽、口罩的黑衣男子持鐵鎚猛砸手部和膝蓋，導致腿部受傷，就連妻子也受到攻擊，兩人因為驚嚇過度摔車倒地。幸好，二伯送醫治療後暫時沒有大礙，4日自行在IG貼出一張吊點滴的病床照片向粉絲報平安，「謝謝大家的關心！二伯安胎休養中，跟蔡波能暫時趨於穩定，持續觀察住院觀察中。」

由於嫌犯襲擊蔡阿嘎之後隨即脫去外套，試圖變裝躲避追查，但警方已經鎖定行蹤，並在4日晚間10時公布他的逃逸畫面，全力追緝。不過，就在這個時候，一名在彰化某小學擔任主任的網友看完《ETtoday新聞雲》的新聞報導，竟然在文章底下留言說，「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，頓時掀起大批網友撻伐。

小學主任酸蔡阿嘎，「輕敲兩下又上新聞，還是很賺」，臉書一夜遭灌爆。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲「主任」在《ETtoday新聞雲》的新聞底下留言，掀起網友熱議。

力挺蔡阿嘎的網友認為這位「主任」是故意嘲諷，於是留言反擊，「要不你也來試試輕鬆上新聞搏版面，還能順道讓學校沾光呢」，結果得到一句「要動手就不會留情，要當公眾人物就不怕上媒體，要留言就不會怕你」的回答。接著，這位「主任」又說，「打了手兩下，傷到膝蓋，這很不容易，向蔡阿嘎致敬！平時他家什麼雞毛蒜皮都上新聞，台灣都靠他了，這樣可以了嗎？」雙方火氣越吵越大。

而這名「主任」的臉書帳號隨後就被其他網友肉搜出來，一夜之間湧入大量網友留言洗版，「很會敲」、「欠敲」、「禮義廉恥？當老師笑死」、「如果你老婆懷孕期間也被敲兩下，你會摸摸鼻子算了？」、「真好奇相對封閉保守的教育環境，關於這樣輕敲鍵盤，就讓小學紅了的事件，校長不知道會如何處理？」這場風波截至出稿前仍未平息。

▼「主任」的臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

小學主任酸蔡阿嘎，「輕敲兩下又上新聞，還是很賺」，臉書一夜遭灌爆。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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