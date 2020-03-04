以牙還牙　美軍向阿富汗塔利班發動空襲

▲塔利班一名武裝份子的留影。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

外媒報導，美軍周三(4日)向塔利班(tTaliban)游擊隊發動空襲。這是過去11天以來的頭一遭。 美軍此舉明明顯是回應對「塔利班」稍早前在阿富汗南部省份對阿富汗政軍隊的攻擊。

美國的空襲對象，是赫爾曼德省Nahr-e Saraj地區的塔利班武裝分子。美國駐阿富汗軍隊發言人在推特上說：「當時這些武裝分子正在攻擊一個阿富汗安全區的檢查哨，這是一次防禦性的空襲，目的是破壞其攻擊行動。」

美國政府跟塔利班武裝組織在2月29日才簽署和平協定。根據協定，美國承諾在135天內將駐阿美軍規模從1.3萬人減少到8600人，餘下的美軍和北約聯軍士兵將在14個月內撤離阿富汗。與此同時，塔利班承諾不讓其成員以及包括「蓋達」組織在內的其他組織，利用阿富汗國土威脅美國及其盟友的安全。

阿富汗總統賈尼3月1日拒絕了塔利班提出的：在10天內釋放5000名被關押的塔利班分子，稱無法讓此事此成為塔利班開啟阿富汗內部對話的先決條件。塔利班2日表示，除非阿富汗政府釋放約5000名塔利班在押人員，否則不會參與阿富汗內部對話。

川普3日跟塔利班政治領導人巴拉達爾通電話，討論阿富汗局勢，並敦促塔利班參與阿富汗內部談判。 但就在雙方通話後數小時，塔利班卻在一系列的夜襲行動中殺死了至少20名阿富汗士兵以及員警。