邊殺敵邊養電子雞！《決勝時刻》在遊戲內推出虛擬電子寵物錶　體驗超擬真

▲玩家可在《決勝時刻：現代戰爭》配戴虛擬電子寵物錶Tomogunchi。（圖／取自Activision）

記者王曉敏／綜合報導

在遊戲的虛擬世界裡養隻寵物不是什麼新鮮事，不過在虛擬世界裡再養一隻虛擬寵物就很特別了吧！知名射擊遊戲《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty：Modern Warfare）推出一款遊戲內配戴的電子雞手錶「Tomogunchi」，能讓你在開槍殺敵的同時也能偶爾與手腕上的電子寵物互動。

與萬代推出的Tamagotchi（たまごっち）電子雞類似，這款「Tomogunchi」虛擬寵物錶可從蛋內孵化貓、狗、熊貓或看起來像龍的寵物。玩家須在遊戲內時不時關注寵物的情緒狀態，也就是說，當玩家在遊戲地圖內奔跑、與敵人火拼的同時，可透過搖桿抬起手腕查看寵物開不開心，若玩家照顧不周，該寵物也可能死亡。而其餵養方式則是在遊戲的多人對戰中擊殺敵對者拿到更多勝場，寵物便可慢慢成長。

▼玩家需在遊戲內殺敵來「餵養」Tomogunchi。（圖／取自Activision）

值得一提的是，遊戲開發商動視（Activision）在官網上發布的新聞稿也相當幽默。上方不僅標記了是由「Rothywnn Industries（《決勝時刻》遊戲中虛擬的武器製造商）發表」，內文更寫上「以下是Rothwynn Industries的付費廣告」。

該新聞稿的撰文方式也比照宣傳廣告的寫法，稱該產品是「Rothywnn精密工程的最高境界」，並「採用最新的像素式單色液晶顯示技術，由最優質不可生物分解塑膠製成，讓你在戰場中身歷其境的與寵物相見。」

用戶可在《決勝時刻：現代戰爭》的Item Store上「課金」購買這款電子雞手錶，售價為遊戲內的1000 COD Points，約10美元的價格。