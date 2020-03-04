台人大阪、杜拜染新冠肺炎！接觸者暫無確診　指揮中心宣布結案

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒，台灣至今已有42人確診，其中第33例確診患者曾跟團到日本大阪旅遊，案39則是赴杜拜埃及旅遊遭感染，接觸者檢疫皆為陰性，指揮中心今（4）日召開記者會表示，這兩案都沒有往外擴散，「可以說已經結案了」。

第33例確診為30多歲男性，於2月17至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於2月25出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於2/26至醫院急診就醫採檢後返家，2月27醫院通報送驗後確診，研判於日本感染可性較高，目前仍在負壓隔離病房治療；依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

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指揮中心指出，針對案34相關群聚，指揮中心已掌握接觸者404人，共採檢289人，其中6人陽性(案35至38及案41、42)、252人陰性、其餘檢驗中；案33、39、40境外移入個案接觸者目前無確診個案，持續追蹤健康情形及採檢結果；鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲▼台灣目前確診42例。（圖／曾梓倩製）