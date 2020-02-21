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社會 社會焦點 保障人權

400換一張百元假美鈔！可通過小型驗鈔機　他進帳千萬元

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記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲銀行報案，有民眾持假美金到銀行換錢，警方深入追查後發現，1名男子向上游購買假美金貨源，再以4百元台幣換取1張百元假美金的方式出售，甚至還找不知情的家人協助到銀行換錢。

警方調查，61歲高姓男子，從上游購買1萬5千張百元假美鈔，透過68歲謝姓男子等人介紹，以台幣4百元換一張百元假美鈔，警方上門逮人時發現僅剩1千2百多張，懷疑其他假美鈔已經流入市面。

▲▼警方接獲行員線報有民眾拿假美鈔換錢，循線追查高姓男子到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方接獲行員線報有民眾拿假美鈔換錢，循線追查高姓男子到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，該批假美鈔做工精純，甚至可以通過小型驗鈔機的考驗，高嫌甚至還宣稱這批假美鈔可以拿到東南亞消費，且不會被人發現，謝還透過不知情的家人，持假美鈔前往銀行兌現，行員發現有異才報案。

警追查後發現，嫌犯除了四處兜售假美金，還要家人協助到銀行換錢外，甚至以借錢為藉口，持假美金與被害人換真錢，估計從2019年9月至今，獲利初步高達上千萬元，警方訊後也依照偽造有價證券罪嫌送辦。

▲▼警方接獲行員線報有民眾拿假美鈔換錢，循線追查高姓男子到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯購入1萬5千張百元假美鈔僅剩1千2百張，均可通過小型驗鈔機檢驗。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，近6個月以來，已經查獲4件偽造美鈔案，懷疑幕後有製鈔集團控制，呼籲民眾千萬不要兌換來路不明的外鈔、外幣，避免使用假鈔出遊，反遭當地警方拘留掃了興致。

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