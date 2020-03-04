色老闆逼「吞公款女大生」肉償　誇張性愛合約曝光！不給就丟錢莊去賣

圖、文／鏡週刊

新北市一家電機工程公司的張姓老闆，發現年輕貌美的女會計侵吞公款205萬元，竟以提告當威脅，逼女會計簽下性愛契約肉償，每週定期「陪睡」抵債，一有不從便揚言要把債權轉讓給地下錢莊，讓她淪落妓院賣淫，藉此逼姦得逞多次。女會計受不了成為性奴，向警方自首虧空公款，並提告遭色老闆性侵，才讓全案曝光。

▲色老闆給女會計2個選擇，第一是當他的小三，不然就是把她侵吞公款的事抖出來提告，女會計被迫與老闆5度做愛，因精神崩潰才報案。示意照片非當事人，由模特兒心奈模擬演出。（圖／鏡週刊提供，下同）

位在板橋區的一家機電工程公司張姓負責人，3年多前意外發現公司帳目虧空，調查發現竟是長相甜美、半工半讀的女會計監守自盜，以蠶食手法侵吞公款長達一年多。詎料，這名已婚的老闆覬覦女會計姿色，竟以提告及告訴她的家人和男友為由，威脅女會計當他的小三。

▲張姓機電公司老闆，以提告威脅侵吞公款的女會計簽下性愛契約，當他的小三。（圖為模擬畫面）

本刊調查，張姓老闆是在2016年11月間，意外發現公司有筆5萬元的款項未入帳，懷疑帳目被動手腳，深入追查後，發現管帳的女會計為了購買名牌包、精品服飾及3C電子產品，多次侵吞公款，款項超過200萬元。

張姓老闆見女會計長得漂亮，竟私下找她到辦公室談判，還露出色瞇瞇模樣，大剌剌說：「給妳二個選擇，第一是當我的小三，發生性關係，不然就是第二，告訴妳的家人、男友跟學校，並向法院提出侵占告訴。」

女會計有如驚弓之鳥，深怕自己因吃上官司還被關進大牢，也怕家人跟男友得知此事，人生會就此完蛋，更擔心一旦答應與老闆做愛，恐會被無止盡地威脅發生性關係，偏偏老闆一步步進逼，為此她慌張到不知所措。



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