▲澳門20幾天維持10確診，陳時中：很欽佩！降低旅遊疫情建議再觀察。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎已有42人確診，但大陸澳門特別行政區已連續20幾天無人確診，維持在10例。中央流行疫情指揮中心今（3）日召開記者會，指揮官陳時中被問到是否會降低澳門旅遊疫情建議時表示，很欽佩他們一直維持在10個案例，如果開放賭場、娛樂業後仍維持，會再做其他考慮。

新冠肺炎1月底爆發後，在中國大陸與香港、澳門迅速傳播，澳門行政首長賀一誠於2月4日時宣布，暫停所有賭場活動半個月，並呼籲民眾不要在外行動。與此同時，在防疫要求和春節期間雙重因素下，澳門各大娛樂場所和政府部門，均暫停運作了近一個月，其中政府機關僅保留緊急服務。

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為防堵境外移入，指揮中心2月6日先提升中港澳旅遊疫情建議至「警示」，呼籲國人到當地要加強防護措施；2月11日再度提升旅遊疫情建議至第三級「警告」，同時列為二級流行地區，提醒民眾非必要不要前往，也暫緩受理當地人來台。

不過，澳門自疫情爆發以來，已超過20天無人確診，澳門政府繼有限度恢復賭場營運外，3月2日也貼出公告，讓電影院、酒吧、卡拉OK場所、舞廳、桑拿等部分娛樂場所，在符合防疫措施的基礎上可恢復營運，等同於半解禁。

被媒體問到是否會降低澳門旅遊疫情建議？陳時中回應，澳門原本從關閉情況，恢復到開放，「很欽佩他們維持10個案例，維持非常久」。至於解禁與否，還是要看開放後一段時間，如果還是維持10例確診，會做其他考慮。