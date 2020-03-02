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外交部推特反擊WHO：無論有沒有世衛的幫助　台灣官員會保護國家

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▲▼行政院長蘇貞昌視察防疫中心。（圖／外交部推特）

▲外交部長吳釗燮參與防疫中心會議。（圖／外交部推特）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌2日親赴防疫指揮中心視察，外交部下午透過推特表示，面對武漢肺炎這無形的敵人，不論有沒有世界衛生組織的幫助，台灣的官員都會動員起來，並決心保護國家。

本次源自中國武漢的新冠肺炎疫情肆虐全球，而台灣因被排除在世界衛生組織外，無法第一時間取得重要資訊，造成防疫工作上的困難。在防疫的期間，我國透過外交管道，包括諸多友邦以及理念相近國家，多次向世界衛生組織表達抗議。

面對新冠疫情，蘇貞昌上午親赴疫情指揮中心視察，隨後外交部也透過推特發文指出，面對武漢肺炎無形的敵人，不論有沒有世界衛生組織的幫助，台灣的官員都會動起來，並決心保護國家。

此外，外交部製作的防疫貼文，也登上國際知名的《外交政策》雙月刊，其實這是駐美代表高碩泰的投書，指稱世界衛生組織把台灣排除在外，甚至把台灣列在通報資料中，中國的項目下，批評這是有失專業、公平性，也造成全球防疫資訊的混淆。

▼外交部透過推特發文，表示面對武漢肺炎，即便在沒有世界衛生組織的幫助下，台灣官員仍會保護國家。（圖／外交部推特）

▲▼外交部透過推特發文，表示面對武漢肺炎，即便在沒有世界衛生組織的幫助下，台灣官員仍會捍衛台灣。（圖／外交部推特）

▼行政院長蘇貞昌視察防疫中心。（圖／外交部推特）

▲▼行政院長蘇貞昌視察防疫中心。（圖／外交部推特）

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