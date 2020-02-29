新生兒保單規劃技巧曝光！專家幫整理「投保5大重點」：寶寶出生後7天內速保

▲寶寶剛出生，到底要購買什麼保單呢？（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新生兒到底該準備什麼保單，一直是新手爸媽最頭疼的問題，為此，錠嵂保險經紀人整理「新生兒5大保障重點」，透過簡單的觀念，了解新生兒投保須知與條件；而在新生兒投保前，也應該要先規劃保單內容與準備報戶口的資料。

「建議在寶寶出生前2至3個月，就先規劃好新生兒保單！」錠嵂保經解釋，許多父母不清楚為何要先規劃保單內容，事實上，寶寶出生後，無論是篩檢與預防接種，或是寶寶的日常照顧，都很難假手他人；先規劃好新生兒保單，才不會照顧寶寶手忙腳亂，卻同時忽視寶寶基本的保障需求。

錠嵂保經表示，新生兒出生後，僅需要名字及身分證字號就可以進行投保，最適合的「投保黃金期」是「出生後7天內」，原因是，寶寶出生後48小時內，就會進行「健保給付的21項新生兒篩檢」，檢查結果約為10天，無論健康篩檢結果如何，保險公司都要同意核保。

為什麼寶寶剛出生，就要先買保險呢？錠嵂保經說明，新生兒投保條件嚴格，若有體況，保險公司就會延期或拒保，而且新生兒出生後6個月後，免疫力逐漸降低，一旦發生疾病或住院，保險公司就會認定有體況問題；因此，若一出生就投保，不但保費便宜，還可規劃較高的保障，新生兒若沒有明顯的病症或缺陷，都能以健康體投保。

新手爸媽若想幫新生兒自費篩檢，也要了解投保注意事項。錠嵂保經提醒，請先等保單生效後30天，也就是「疾病等待期」後，再帶新生兒健康檢查，以免造成等待期間內發生疾病，以及保險公司不予理賠的狀況；孩子還小，建議先用「定期險」把短期可能會碰到的大風險（如癌症、重大傷病）的保障顧好，原因是定期險的調整空間大，保費便宜卻可規劃高保障。

▲保險專家建議，懷孕時，就該及早規劃新生兒保單。（圖／pixabay）

錠嵂保經整理「新生兒保單規劃重點，必備5大保障」，內容有失能險、醫療險、意外險、癌症險、重大傷病險，提供新手爸媽參考；至於「優先投保順序」何者較適合，可與保險顧問討論後決定。

1、失能險

錠嵂保經表示，幼兒發生失能有很多種原因，除了意外，因疾病造成失能的例子也不少。幼兒抵抗力弱，加上身體器官、功能尚未健全，容易受到環境、氣候變化等因素生病，對剛出生不久的嬰兒而言，小小的病症都有可能引發致命危機。

因疾病、意外事故造成失能情況，對爸媽和孩子而言，都是很大的傷害及壓力，尤其每個月要支出的治療照護與生活費用。錠嵂保經建議投保額度「失能一次金」100萬元至200萬元、「月扶助金」3萬元至5萬元。

2、實支實付醫療險

當孩子生病，除了必要的治療費用，爸媽還得請假顧小孩，若病症嚴重需要動手術，多數家長都會選擇「自費項目」以確保孩子能夠得到最好的治療。錠嵂保經說明，健保不太會給付「自費治療項目」，加上受制度影響，住院天數越來越少，自費項目也越來越多，因此，實支實付型醫療險可以解決高額的醫療雜費。

一般疾病、重大疾病、意外等醫療費用支出，都包含在理賠範圍內，不過要注意的是，理賠有額度上限。錠嵂保經表示，如果小孩只住院，幾乎沒用到自費項目，實支實付醫療險有轉換日額的功能，可以補貼爸媽因照顧孩子必須請假的薪資損失；建議投保「雙實支實付」（投保2家保險公司），醫療雜費額度至少要20萬元至30萬元。

▲新生兒保單可注意5大保障。（圖／pixabay）

3、意外險

錠嵂保經說，孩童因「好奇」而造成的意外事故，統計上有85%為發生在家中，而且家中長輩照護小孩時也無法24小時陪在身邊，因此，投保意外險的重點為「意外實支實付」跟「重大燒燙傷」的保障內容。

意外險理賠項目有意外身故、意外住院、意外失能、實支實付、骨折未住院、重大燒燙傷等保障。各家保險公司商品保障範圍不一，保單上可能沒有完全涵蓋上述的保障內容，因此民眾在挑選保單時必須仔細對照；建議投保額度為「意外實支實付」3萬元至5萬元，重大燒燙傷200萬元至300萬元。

4、癌症險

「小孩這麼小，有需要買癌症險嗎？」錠嵂保經說，嬰幼兒時期發生癌症的狀況不低，很多爸媽懷疑在懷孕時犯了什麼禁忌，或寶寶出生後接觸到什麼致癌物質，導致癌症的發生；其實，大約有90%以上的嬰幼兒癌症發生的原因都是「偶發狀況」，成因來自於不明的基因突變。

因此，錠嵂保經建議投保「一次性給付」的癌症險，只要一經確診，保險公司就會給付一筆高額的理賠金，可以減輕短期內龐大的治療費用；建議投保額度為「癌症一次金」300萬元至500萬元。

5、重大傷病險

除了癌症險，新生兒保單也可考慮重大傷病險。錠嵂保經指出，兒童罹患惡性腫瘤的比例持續上升，在兒童死亡原因中排第2位，僅次於意外死亡。兒童好發惡性疾病，如血癌、神經母細胞瘤、腦瘤等，已經成為威脅兒童生命的主要疾病之一，因此建議選擇「健保型重大傷病險」。

錠嵂保經說明，「健保型重大傷病險」的好處是，當被保險人罹患重大傷病，如癌症、慢性精神病、全身自體免疫疾病等，就會取得健保局核發的「重大傷病卡」（核發期限按病症嚴重程度計算），保險公司即理賠一筆金額，理賠爭議較低，搭配「雙實支實付」與「失能險」，可把短、中、長期的照護治療費用做更完整的規劃；建議投保額度為「重大傷病一次金」100萬元。

▲所有的父母都希望小孩能平安健康，因此要適時注意風險管理。（圖／pixabay）