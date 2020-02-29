　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

新生兒保單規劃技巧曝光！專家幫整理「投保5大重點」：寶寶出生後7天內速保

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲寶寶剛出生，到底要購買什麼保單呢？（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新生兒到底該準備什麼保單，一直是新手爸媽最頭疼的問題，為此，錠嵂保險經紀人整理「新生兒5大保障重點」，透過簡單的觀念，了解新生兒投保須知與條件；而在新生兒投保前，也應該要先規劃保單內容與準備報戶口的資料。

「建議在寶寶出生前2至3個月，就先規劃好新生兒保單！」錠嵂保經解釋，許多父母不清楚為何要先規劃保單內容，事實上，寶寶出生後，無論是篩檢與預防接種，或是寶寶的日常照顧，都很難假手他人；先規劃好新生兒保單，才不會照顧寶寶手忙腳亂，卻同時忽視寶寶基本的保障需求。

錠嵂保經表示，新生兒出生後，僅需要名字及身分證字號就可以進行投保，最適合的「投保黃金期」是「出生後7天內」，原因是，寶寶出生後48小時內，就會進行「健保給付的21項新生兒篩檢」，檢查結果約為10天，無論健康篩檢結果如何，保險公司都要同意核保。

為什麼寶寶剛出生，就要先買保險呢？錠嵂保經說明，新生兒投保條件嚴格，若有體況，保險公司就會延期或拒保，而且新生兒出生後6個月後，免疫力逐漸降低，一旦發生疾病或住院，保險公司就會認定有體況問題；因此，若一出生就投保，不但保費便宜，還可規劃較高的保障，新生兒若沒有明顯的病症或缺陷，都能以健康體投保。

新手爸媽若想幫新生兒自費篩檢，也要了解投保注意事項。錠嵂保經提醒，請先等保單生效後30天，也就是「疾病等待期」後，再帶新生兒健康檢查，以免造成等待期間內發生疾病，以及保險公司不予理賠的狀況；孩子還小，建議先用「定期險」把短期可能會碰到的大風險（如癌症、重大傷病）的保障顧好，原因是定期險的調整空間大，保費便宜卻可規劃高保障。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲保險專家建議，懷孕時，就該及早規劃新生兒保單。（圖／pixabay）

錠嵂保經整理「新生兒保單規劃重點，必備5大保障」，內容有失能險、醫療險、意外險、癌症險、重大傷病險，提供新手爸媽參考；至於「優先投保順序」何者較適合，可與保險顧問討論後決定。

1、失能險

錠嵂保經表示，幼兒發生失能有很多種原因，除了意外，因疾病造成失能的例子也不少。幼兒抵抗力弱，加上身體器官、功能尚未健全，容易受到環境、氣候變化等因素生病，對剛出生不久的嬰兒而言，小小的病症都有可能引發致命危機。

因疾病、意外事故造成失能情況，對爸媽和孩子而言，都是很大的傷害及壓力，尤其每個月要支出的治療照護與生活費用。錠嵂保經建議投保額度「失能一次金」100萬元至200萬元、「月扶助金」3萬元至5萬元。

2、實支實付醫療險

當孩子生病，除了必要的治療費用，爸媽還得請假顧小孩，若病症嚴重需要動手術，多數家長都會選擇「自費項目」以確保孩子能夠得到最好的治療。錠嵂保經說明，健保不太會給付「自費治療項目」，加上受制度影響，住院天數越來越少，自費項目也越來越多，因此，實支實付型醫療險可以解決高額的醫療雜費。

一般疾病、重大疾病、意外等醫療費用支出，都包含在理賠範圍內，不過要注意的是，理賠有額度上限。錠嵂保經表示，如果小孩只住院，幾乎沒用到自費項目，實支實付醫療險有轉換日額的功能，可以補貼爸媽因照顧孩子必須請假的薪資損失；建議投保「雙實支實付」（投保2家保險公司），醫療雜費額度至少要20萬元至30萬元。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲新生兒保單可注意5大保障。（圖／pixabay）

3、意外險

錠嵂保經說，孩童因「好奇」而造成的意外事故，統計上有85%為發生在家中，而且家中長輩照護小孩時也無法24小時陪在身邊，因此，投保意外險的重點為「意外實支實付」跟「重大燒燙傷」的保障內容。

意外險理賠項目有意外身故、意外住院、意外失能、實支實付、骨折未住院、重大燒燙傷等保障。各家保險公司商品保障範圍不一，保單上可能沒有完全涵蓋上述的保障內容，因此民眾在挑選保單時必須仔細對照；建議投保額度為「意外實支實付」3萬元至5萬元，重大燒燙傷200萬元至300萬元。

4、癌症險

「小孩這麼小，有需要買癌症險嗎？」錠嵂保經說，嬰幼兒時期發生癌症的狀況不低，很多爸媽懷疑在懷孕時犯了什麼禁忌，或寶寶出生後接觸到什麼致癌物質，導致癌症的發生；其實，大約有90%以上的嬰幼兒癌症發生的原因都是「偶發狀況」，成因來自於不明的基因突變。

因此，錠嵂保經建議投保「一次性給付」的癌症險，只要一經確診，保險公司就會給付一筆高額的理賠金，可以減輕短期內龐大的治療費用；建議投保額度為「癌症一次金」300萬元至500萬元。

5、重大傷病險

除了癌症險，新生兒保單也可考慮重大傷病險。錠嵂保經指出，兒童罹患惡性腫瘤的比例持續上升，在兒童死亡原因中排第2位，僅次於意外死亡。兒童好發惡性疾病，如血癌、神經母細胞瘤、腦瘤等，已經成為威脅兒童生命的主要疾病之一，因此建議選擇「健保型重大傷病險」。

錠嵂保經說明，「健保型重大傷病險」的好處是，當被保險人罹患重大傷病，如癌症、慢性精神病、全身自體免疫疾病等，就會取得健保局核發的「重大傷病卡」（核發期限按病症嚴重程度計算），保險公司即理賠一筆金額，理賠爭議較低，搭配「雙實支實付」與「失能險」，可把短、中、長期的照護治療費用做更完整的規劃；建議投保額度為「重大傷病一次金」100萬元。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲所有的父母都希望小孩能平安健康，因此要適時注意風險管理。（圖／pixabay）

ET快訊
獨／差1月出獄與8歲兒團圓！他遭6人私刑「皮鞋踹斷骨」慘死
國內首見院內感染「4人染疫」　張上淳：初判與手部清潔未落實有
2天增7例！出現無旅遊史確診再爆院內感染　「台灣39個案懶人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

新生兒保單規劃技巧曝光！專家幫整理「投保5大重點」：寶寶出生後7天內速保

不同年齡層上班族善用美元保單避震　提前累積退休金不是夢

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

新生兒保單規劃技巧曝光！專家幫整理「投保5大重點」：寶寶出生後7天內速保

不同年齡層上班族善用美元保單避震　提前累積退休金不是夢

中職／桃猿不動終結者　陳禹勳：希望勝任這位置

再增90條產線！日產量上看1300萬片　經濟部喊話：原料供應無虞

舊愛IG留親密合照被狂罵　許光漢曝感情觀：不吃回頭草

濱崎步半自傳翻拍日劇…女主角是神秘歌姬！　男主角網笑虧：會長哪有這麼帥

中職／開轟卡位富邦4番？　林益全：交給總教練決定

美國房市「3大衝擊」　共同居住成為常態…新創公司打造新生活模式！

澳門將包機飛武漢接人　先講明：沒機會檢測「機上可能有染病者」

法國奧斯卡「凱薩獎」登場　最佳影片《悲慘世界》大贏家

龜山島結束冬眠！不受疫情影響3月1日如期開島　日限1800人

男闖超商亮槍「缺5千元」強拉女店員取款　不到12小時下場淒慘

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

保險熱門新聞

南山人壽總經理許妙靜「申請退休」

台幹爆出「逃命潮」回台灣找工作　業者建議轉行首選壽險業

美元保單這樣選　提前累積退休金

銀行「改賣高保障商品」　學者憂銷售爭議將更嚴重

壽險公會3大建議：及早檢視健康險保障

退休沒煩惱！3要點聰明挑類全委保單

三商美邦人壽獲財金保險系所畢業生青睞

南山總座退休換不開罰？保險局：一碼歸一碼

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

一張表懂車禍調解官要看的單據

新生兒保單規劃技巧曝光！專家幫整理「投保5大重點」

「短期照護」也有保單了！壽險業首度推出短照商品

車禍和解常無效　產險業會提告

愛用保單理財！65%婆媽壽險滿期金入袋

更多熱門

相關新聞

美元保單這樣選　提前累積退休金

美元保單這樣選　提前累積退休金

進入新的一年，代表自己的退休準備也少一年。中國人壽建議，若個人可支配所得能運用的幅度有所提升，不妨趁早規劃，透過美元保單做好資產配置，讓退休生活更愜意。

壽險公會3大建議：及早檢視健康險保障

壽險公會3大建議：及早檢視健康險保障

不畏疫情！金融業在陸曝險全面提升

不畏疫情！金融業在陸曝險全面提升

美國標普信用評等：新安東京海上產險「A」等級

美國標普信用評等：新安東京海上產險「A」等級

新冠病毒的傳染力多強？

新冠病毒的傳染力多強？

關鍵字：

新生兒保單孩童嬰兒新手爸媽保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

快訊／新冠肺炎再添5例！

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

醫院群聚脫口「林口」陳時中：請忽略

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面