新冠肺炎病毒喜藏「下呼吸道深處」　採檢陽性率僅7成

▲新冠病毒特性喜歡「向下鑽」，與一般流感病毒入侵途徑有些許差異。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

鑽石公主號70多歲台籍婦人在日本確診，治療後二採陰性出院，但返台又驗出陽性，成為第40名確診個案。專家表示，目前檢驗的陽性率不會是100%，可能只有7、8成，這是因新冠病毒的特性與一般流感不同，是直接從咽喉入侵後，直接往氣管跑，因此陽性採檢率「越往下採機率越大」。台灣為求保險，也提升到需三次採檢陰性，才能解除隔離。

振興醫院感染科主任李明政表示，新冠肺炎是一隻「比較奇特的病毒」，有別於一般流行性感冒病毒，是從鼻子入侵後由上而下，新冠病毒則大多從咽喉入侵後，藏在下呼吸道深處。因此，如果輕症患者只用鼻咽試劑採檢，大部份都是陰性；若採咽喉檢體，也可能是陰性或弱陽性，直到深入呼吸道或取痰液採檢，才比較容易驗出陽性。

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▲70多歲婦人搭鑽石公主號確診，返台後又被驗出陽性，成為首例「復陽」個案。（圖／王譯萱製）

此外，採檢技術也是決定檢體陰陽性關鍵。李明政舉例，如果採檢人員只是伸進去「輕輕碰一下」，可能就無法確實帶出病毒，因為若同樣採檢咽喉檢體，攪拌的範圍大一點，可能就驗出陽性。而全球許多報告都顯示有患者遭到二次感染，對此，李明政表示，這極有可能是病毒藏在呼吸道深處沒驗出來，「是復發，不是二次感染」。

鑽石公主號確診女性，是台灣首例「復陽」個案，指揮中心指揮官陳時中1日在記者會中坦言，目前大家對病毒本身了解不足，陸續各國的報告也發現，基因序列都有一些不同，因此在醫療量能夠的時候，現在都是三採陰性才會讓患者出院，接下來也會視疫情狀況和醫療量能隨時調整。

而對於採檢陰陽反覆的問題，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，目前從案例和國外報告來看，都有發現陰性和陽性輪流出現的情形，這可能跟採檢部位範圍太小、採檢試紙是否黏到病毒和後期病毒量越少有關，「台灣個案也有類似狀況」，所以為求警戒，專家小組也建議，台灣從本來二採陰性改成三採陰性。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩製）