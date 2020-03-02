一家6口離奇感染！家政婦打掃3小時也確診　追查9天一張卡讓新冠病毒現行

▲謝宜羚戴上護目鏡、穿上防護衣趕往流調現場。（圖／翻攝《上游新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸重慶一家6口離奇感染新冠肺炎（COVID-19），家政阿姨打掃3小時也確診，最後是一張卡片讓新冠病毒「現形」。其中鍥而不捨追查9天揪出「感染源」的關鍵人物，就是重慶市綦江區疾控中心流行病學調查組長謝宜羚，如果要用一個詞來形容自己的工作，她會毫不猶豫給出答案「偵探」。

《上游新聞》報導，2月1日下午，謝宜羚收到綦江區人民醫院的網上報告，一例疑似病例正在醫院就診，立即對這例疑似病例展開流行病學調查。盡快找尋到關鍵證據，是流行病學調查的第一步。

調查一開始很順利，謝宜羚很快就找到關鍵證據：陳健（化名）、48歲，曾多次和家人吃飯，其中包括了從武漢回來的大姐。憑藉多年的流調工作經驗，她立刻意識到這很可能是一個家庭聚集案例。

陳健的家人很快被送到集中隔離點。謝宜羚帶領流行病學調查組也趕到這裡，連夜展開流行病學調查，2月2日凌晨，正在忙碌的流行病學調查組收到最新消息，陳健被診斷為新冠肺炎確診病例。

▼謝宜羚在藥房追查購藥記錄。（圖／翻攝《上游新聞》）

「時間不等人，必須盡快找到他的感染源和密切接觸者。」謝宜羚說，陳健確診當天，流行病學調查組忙了一個通宵。陳健一家人的密切接觸者被很快找到，並進行集中隔離，但陳健的感染源卻成了一個謎。

調查發現，陳健的家庭聚餐一共有8個人。在陳健確診後，陳健的大姐夫、二姐、女兒、父母也陸續被確診，但陳健大姐陳麗（化名）是家中唯一一個有武漢生活史的人，多次核酸檢測結果都是陰性，而另一個沒有被確診的人是陳麗的女兒。

陳健一家的感染源難道另有其人？謝宜羚陷入沉思，時間一分一秒過去，她雖在24小時內完成陳健的流行病學調查報告，但對陳健一家人的調查還在繼續。

「流行病學調查就像偵探查案一樣，不僅要找尋證據，還要根據這些證據進行邏輯推理。」謝宜羚說，完成報告並不代表「結案」，陳健一家6人被確診後，流行病學調查組繼續對他們進行調查，不斷完善報告內容，希望盡快找到感染源。

2月4日，謝宜羚在對一例新增確診病例的流行病學調查過程中，找到了新線索，這例確診病例名叫王莉（化名），是一名家政阿姨，「她的活動軌跡比較複雜，一開始我們也沒找到她的感染源。」

▼謝宜羚（左一）和同事深夜展開流調後匯總情況。（圖／翻攝《上游新聞》）



謝宜羚表示，流行病學調查常常會遇到一個尷尬，問同一個問題，第一次問和第二次問，會得到兩個截然不同的答案。對王莉進行流行病學調查時，她就多次遭遇這樣的尷尬，「我很理解這種情況，因為有的事情已經過去了十幾天，回憶起來的確有些困難。」

謝宜羚指出，要找到正確答案，就需要保持平靜的心態，不厭其煩地問，引導對方慢慢回憶。皇天不負有心人，她在王莉的流行病學調查中得到「意外驚喜」，王莉發病前最後一次做家政服務的地點，就是陳健家。

「她在那裡做了三個小時清潔。」謝宜羚說，當時因為只有陳健的母親在家中，老人確診後，身體狀況最開始有點不太好，很多事都說不清楚。所以在對陳健一家人最初調查時，並沒有關於王莉的消息。

謝宜羚將王莉和陳健一家人的證據資料進行交叉比對、邏輯推理，形成了一條相互佐證的證據鏈，她更加堅信感染源就在陳健家裡。

綦江區疾控中心流行病學調查組是一個多部門合作的調查團隊，團隊成員除了有謝宜羚和同事們之外，還有綦江區公安局的民警和綦江區統計局的工作人員。謝宜羚表示，公安部門的大數據分析等技術手段，以及統計部門的統計應用，對更快找到確診病例的感染源和密切接觸者，都起到了重要作用。

▼流行病學調查組展開調查。（圖／翻攝《上游新聞》）

在王莉和陳健一家「關聯」在一起後，流行病學調查組再次將調查重點放在陳麗身上。謝宜羚反覆追查發現，陳麗長期在武漢做服裝生意，1月15日才從武漢回到綦江。

雖陳麗的多次核酸檢測結果都是陰性，但她的胸部CT提示肺部見斑片狀、片絮狀模糊影，部分成「磨玻璃」樣變。謝宜羚說，「她的症狀比較輕微，雖然她是高度可疑的感染源，但是僅憑我們當時的證據很難確切做出最終判定。」陳麗在醫院治療不久，病情就出現了明顯好轉，而她所說的發病時間，與家人的發病時間相互矛盾。

「我們把他們一家人的發病時間分佈圖畫出來，發現陳麗說的發病時間更加不能證明她就是感染源。」謝宜羚表示，陳麗回憶自己是在1月27日才出現拉肚子症狀，之前並沒有發病；而陳健的父親在1月24日就發病，追查再次遇到難題。

「有時候很難判斷誰在說謊，有可能她並不是說謊，而是真的不記得了。」謝宜羚沒有放棄，繼續尋找蛛絲馬跡，突然想到查詢陳麗的醫保卡使用記錄，但查詢的結果是她近期並沒有使用過。

「再查查她老公的醫保卡。」謝宜羚繼續追查，終於找到突破口！陳麗老公的醫保卡不僅在1月17日使用過，而且買的是感冒藥和消炎藥，「她回憶起當天出現過感冒症狀，因為自己的醫保卡在女兒那裡，所以就刷了老公的醫保卡買藥。」

謝宜羚說，陳麗吃了藥，「感冒」很快就好了，但實際上當時已發病，病毒終於現形了！2月10日上午10時，陳麗被確定為陳健一家的感染源，目前，陳健一家6人已有5人治癒出院，王莉也已治癒出院。