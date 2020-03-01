開毒趴太嗨駕車繼續吸　自撞號誌燈！「滿身塑膠味」被逮

記者張君豪／台北報導

1日凌晨一名李姓駕駛從新北市中和區某汽車旅館開完毒趴狂歡後，居然自己開著黑色小客車打算前往新北市新店區，只見他駕駛著自己轎車高速狂奔，結果行經台北市中正區羅斯福路、寧波東街口時打算右轉，卻不慎撞到路邊的行人穿越號誌，撞擊力道相當猛烈，路過駕駛見狀立即打電話報警處理。

▲李姓男子1日凌晨毒駕行經羅斯福路自撞路旁行人穿越號誌遭警方盤查發現毒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲路口監視器拍到李姓男子自撞路旁行人穿越號誌過程。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正二警分局南昌路派出所警網獲報後到場，警員原本以為僅是一駕駛不小心撞到用路設施公物的單純車禍，未料上前察看發現李姓駕駛神色慌張，且李男搖下車窗後渾身散發燃燒塑膠的噁心怪味，警員豐富外勤經驗，一聞就知是燃燒、吸食毒品K他命所產生的特殊氣味。

警方請他下車配合調查，並在他口鼻發現有白色粉末殘留，警方懷疑他吸毒過嗨才會因此發生事故，現場透過毒品快速試劑檢測，確認試劑呈現三級毒品陽性反應，將李男依違反毒品危害防制條例、及毒駕不能安全駕駛罪帶回偵辦，警方目前循線追查毒品來源，並呼籲民眾切莫毒駕以免發生事故害人害己。

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