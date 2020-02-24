魂斷台3線！高速下坡過彎自撞　騎士飛越護欄墜15米深幽谷橋慘死

記者翁伊森、陳以昇／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉幽谷橋24日上午發生一起自撞死亡車禍，一名男子與朋友出遊，行經台三線298k，疑下坡車速過快失控撞護欄，整個人飛過護欄墜落15米深的橋下，當場死亡，警消獲報抵達已經沒有呼吸心跳，詳細事故待警方調查，無獨有偶的是去年3月也有一起墜橋意外，騎士竟奇蹟似的被丟棄床墊救了一命。

▲機車騎士疑車速過快，下坡撞護欄墜幽谷橋下，送醫後不治 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

24日上午11時許，家住在高雄的20歲郭姓男子，與朋友騎機車出遊，在行經嘉義縣中埔鄉幽谷橋台三線298k處，當時巧遇下坡路段，郭男疑高速失控撞上橋邊護欄，整個人飛越護欄墜落15-18公尺深的橋下。

▼郭男機車停在護欄旁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

同行友人目擊車禍意外立刻報警，警消獲報抵達，利用繩索工具攀下，郭男已沒有呼吸心跳，經送醫急救仍然不治，後續警方將調查事故發生原因。無獨有偶，2019年3月，也有一名19歲程姓男子騎機車墜落，但幸運的是，當時有一塊廢棄的床墊被丟棄橋下，程男墜落時剛好掉在上面，奇蹟生還。

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▼2019年3月，程姓機車騎士墜嘉義幽谷橋，竟奇蹟似被丟棄軟墊救了一命。（圖／記者翁伊森翻攝）