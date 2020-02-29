出門訪友卻突然失聯　男子駕車墜谷噴飛車外...頭顱變形亡

▲陳男轎車摔落邊坡，車輛嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市林口區29日凌晨1時許，一輛轎車被人發現栽落在寶斗厝坑的山坡上，警消獲報趕抵，發現駕駛被拋出車外，頭顱凹陷慘死。警方近一步追查，發現死者在昨日（28日）被通報失聯，其同事在昨上午找他工作找不到，家屬也與他失聯，於是通報失蹤協尋，沒想到經過一日的等待，卻換來一具冰冷遺體。

據了解，陳姓男子（62歲）為工地綁鋼筋工人，昨晚獨自開車去山上找友人，離開友人住家後卻與家人失聯，陳男家屬打手機打不通，萬分焦急的報警求助，陳男同事則因為找不到人開工，在28日上午10時許與陳男通話後卻失聯，於是開車到附近一帶找人，最終在29日凌晨1時許於寶斗厝坑一帶發現陳的轎車摔落邊坡，人則是摔飛距離車輛約8公尺的地方。

▲警方到場採證，釐清事發原因。（圖／記者游宗樺攝）

陳男同事表示，28日要找他工作他卻沒去，於是在陳男的住家附近沿路搜索，在路邊看到沒有護欄的地方，猜測陳男不慎開車墜落，於是拉著繩子下去找尋，拿手電筒照到車尾反光片，才發現陳男的銀色轎車已嚴重變形，卡在邊坡上，於是趕緊報警求助。

警消到場發現陳男頭顱變形明顯死亡，於是將現場交由警方鑑識人員採證，根據現場跡證不排除陳男在轎車滾落時被甩出車外，造成其頭部有嚴重外傷，將進一步抽血採樣，釐清是否為酒駕意外，確切事故原因有待警方後續調查釐清。



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