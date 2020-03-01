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孩子從溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？不然好兄弟丟的嗎

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▲▼溜滑梯丟石頭。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲小朋友在溜滑梯丟石頭，媽媽怒罵其他家長。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

小朋友到公園玩不但可以放鬆身心，同時還能認識年齡相仿的朋友，不過新北鶯歌有位小朋友到公園玩，卻拿了一堆石頭跑到溜滑梯上，朝著下方猛丟，就算眾多家長勸阻，小朋友的媽媽仍放任不管，甚至大罵「又不是只有我的孩子丟石頭」，離譜的行徑令人氣炸了。

一名網友在「爆料公社」上爆料，他帶小朋友到鶯歌老街旁的公園遊玩時，發現有位年約7歲的小朋友裝了許多石頭，一把一把地從3樓高的溜滑梯往下丟，引起在場的家長不滿，出面制止這樣的行為。

▲▼溜滑梯丟石頭。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲其他家長、小朋友在清理石頭時，這名媽媽仍在一旁飆罵。（圖／翻攝「爆料公社」）

沒想到，眾多家長的勸阻引起該位小朋友母親的不滿，認為小孩被欺負了，出面大罵，「他一個人丟的嗎？阿不然很多好兄弟丟的膩」、「你不要跟我講規矩」，與其他家長爭論不休。

由於溜滑梯上充滿石頭，其他家長擔心小孩受傷，自發性把石頭清除，沒想到這名媽媽仍在一旁狂罵，離譜的行徑讓人感到相當傻眼。眾多網友看完後，都感到相當憤怒，認為這名媽媽的指控相當無理，「拿石頭丟回去啊，看他會不會痛」、「是不是覺得別人家的小孩死不完…那麼危險系勒」、「直接報警處理，還聽她雞歪甚麼。」

對此，當地派出所回應，尚未接獲民眾的類似報案，希望民眾使用公共設施時，能夠發揮公德心，不要影響其他民眾的使用安全。

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