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龜山島3月1日如期開放登島！　每天限1800名遊客

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▲▼宜蘭 蘭陽平原 龜山島 夜景。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宜蘭龜山島將於明（1）日如期開放登島。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電

交通部觀光局今天表示，雖武漢肺炎疫情持續，但龜山島將在明天起如期開放，已要求船家業者確實做好防疫工作，龜山島是可讓民眾安心戶外旅遊的地方。

宜蘭地標龜山島因冬季東北季風因素，加上為維護生態環境，島上固定於每年12月初至隔年2月底封島3個月，3月初至11月底開放觀光。開放期間，除每週三只開放500名學術研究者登島之外，其餘每天只對外開放1800名遊客登島。

請繼續往下閱讀...

為迎接今年度觀光熱潮，整理島上環境，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天號召約450名淨灘志工，搭船前往島上淨灘。

▲▼龜山島。（圖／台鐵提供）

▲龜山島開放登島後，每天對外開放1800個名額，週三只開放學術研究登島500名遊客。（圖／台鐵提供）

東北角風管處長陳美秀接受媒體聯訪時說，龜山島周邊環境實施嚴格保護措施，生態、賞鯨豚資源豐富，深受國內外遊客喜愛。因疫情影響，許多群聚或室內空間都使人存疑與不安，但由於龜山島實施人數總量管制，加上海洋陽光高溫、戶外空氣流通，並要求船家業者確實做好防疫工作，龜山島將在明天起如期開放，龜山島應該是戶外旅遊，可讓民眾安心的地方。

宜蘭縣賞鯨推廣協會理事長林民讚告訴中央社記者，因疫情關係，龜山島明天起如期開放後，各船家都會進行最嚴謹防疫措施，包括遊客登船前要量測額溫、提供遊客酒精消毒，每天每梯次出船前，船艙室內外及救生衣都會擦拭消毒等，希望給遊客安心。

東北角風管處表示，今天在約90分鐘的龜山島淨灘活動後，清出的垃圾種類琳瑯滿目，包含漁網、繩索、漂流木、保麗龍、浮球、甚至還有輪胎、瓦斯桶、安全帽。初步估計，今天撿拾的人工垃圾共約1050公斤，資源回收物約800公斤，由此可見海洋垃圾污染問題的嚴重性，希望透過今天活動，喚起大眾保育意識，盡心維護海洋自然面貌。（編輯：張銘坤）1090229

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