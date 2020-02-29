退休婦染疫「疑院內感染」？指揮中心14:00最新說明

生活中心／綜合報導

台灣第34例新冠肺炎確診病患是一名退休婦人，她平常都待家中，也無國外旅遊史，由於她發病前曾經住院，外界憂心恐掀院內感染。中央流行疫情指揮中心今（29日）下午2點召開記者會，說明最新疫情及防疫作為，出席的包括指揮官陳時中、執行官周志浩、監測應變官莊人祥以及衛福部醫事司司長石崇良。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

台灣昨日新增2例新冠肺炎確定病例，其中一位患者是退休婦人，有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於昨日確診。由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染。指揮中心將進一步調查同住接觸者活動史，及住院期間曾接觸的病患、醫護人員等，以釐清感染源。

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關於上述患者，外界憂心恐掀院內感染。不過，指揮中心指揮官陳時中今日上午到桃園醫院視察時表示，目前仍無法確定是在院內感染，從日期上推斷，初步還是認為是院外感染，「全世界沒有國家不擔心院內感染，發生的時候要如何淨空設備、消毒，這些都要再排練。」陳時中說，目前情況研判院外感染可能性相對較高，但仍有對醫護人員進行採檢，結果呈現陰性，相關情況仍在做最後判定。



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