第32例確診外籍看護路徑曝光　樹林區公所緊急應變處置

▲全身防護裝備的防疫人員執行環境消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心公布武漢肺炎確診第32例的外籍看護曾在樹林區活動。樹林區公所緊急召開應變會議，會針對外籍看護活動，包括轄內東昇公園及周遭場域進行消毒，並請衛生所進行後續相關處置，清潔隊將於上午至外籍看護曾經活動里內進行全里環境消毒。

中央流行疫情指揮中心公布第32例在樹林區活動路徑，包含搭乘的三重客運藍38號、樹林火車站、東昇公園等，區公所執行緊急措施，針對轄內東昇公園及周遭場域，於27日晚間進行全面消毒。

衛生局表示，請於16日到19日出入第32例確診個案活動時序表相同地點民眾，請自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。衛生所護理長已持續追蹤案例32相關接觸者，清潔隊也於28日上午至外籍看護進出里進行全里環境消毒。

樹林區長表示呼籲民眾戴口罩、勤洗手、量體溫，減少進出公共場所；如果有發燒超過38度、四肢無力、乾咳不停、呼吸困難等請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史，以確保自己健康，保障大眾安全。

目前已消毒地區：

1、樹林區東昇公園、東昇里、樹林火車站周圍

2、大坪林捷運站周圍

3、景安捷運站周圍

4、竹圍捷運站周圍、民族路及民生公園

5、板橋車站周圍