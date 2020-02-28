　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第32例確診外籍看護路徑曝光　樹林區公所緊急應變處置

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲全身防護裝備的防疫人員，周一在首都圈的富平區進行消毒。據指出，韓國新冠肺 炎疫情有從大邱往北發展的趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲全身防護裝備的防疫人員執行環境消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心公布武漢肺炎確診第32例的外籍看護曾在樹林區活動。樹林區公所緊急召開應變會議，會針對外籍看護活動，包括轄內東昇公園及周遭場域進行消毒，並請衛生所進行後續相關處置，清潔隊將於上午至外籍看護曾經活動里內進行全里環境消毒。

中央流行疫情指揮中心公布第32例在樹林區活動路徑，包含搭乘的三重客運藍38號、樹林火車站、東昇公園等，區公所執行緊急措施，針對轄內東昇公園及周遭場域，於27日晚間進行全面消毒。

衛生局表示，請於16日到19日出入第32例確診個案活動時序表相同地點民眾，請自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。衛生所護理長已持續追蹤案例32相關接觸者，清潔隊也於28日上午至外籍看護進出里進行全里環境消毒。

樹林區長表示呼籲民眾戴口罩、勤洗手、量體溫，減少進出公共場所；如果有發燒超過38度、四肢無力、乾咳不停、呼吸困難等請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史，以確保自己健康，保障大眾安全。

目前已消毒地區：
1、樹林區東昇公園、東昇里、樹林火車站周圍
2、大坪林捷運站周圍
3、景安捷運站周圍
4、竹圍捷運站周圍、民族路及民生公園
5、板橋車站周圍

ET快訊
北部30多歲男日本大阪染新冠肺炎　同團21人擬「居家隔離」
北市大醫院免疫科醫生發燒猝死家中　檢驗結果出爐
北海道疫情日本境內最多！將發布緊急事態宣言..累積確診66人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍事迷爆共機再闖我防空識別區　國防部查證中

賴清德談二二八：勇敢面對過去陰影　是對轉型正義的基本態度

228受難者家屬喊「廢中正廟」　府：去威權化由行政院研議討論中

第32例確診外籍看護路徑曝光　樹林區公所緊急應變處置

美國會新冠肺炎聽證會　「台灣遭WHO排除」成焦點

洪秀柱：綠營鬥臭WHO　怎可能達成加入的期望？

推動美台關係的動力　薛瑞福：擔憂戰爭爆發

汐止「消失的中華商場」片場受疫情影響　最快周一決議是否對外開放

馬英九提對228貢獻　謝長廷打臉！嘆台灣人善良又健忘

「台灣隊長蔡英文」Telegram新開幕　不到一天粉絲破萬

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

軍事迷爆共機再闖我防空識別區　國防部查證中

賴清德談二二八：勇敢面對過去陰影　是對轉型正義的基本態度

228受難者家屬喊「廢中正廟」　府：去威權化由行政院研議討論中

第32例確診外籍看護路徑曝光　樹林區公所緊急應變處置

美國會新冠肺炎聽證會　「台灣遭WHO排除」成焦點

洪秀柱：綠營鬥臭WHO　怎可能達成加入的期望？

推動美台關係的動力　薛瑞福：擔憂戰爭爆發

汐止「消失的中華商場」片場受疫情影響　最快周一決議是否對外開放

馬英九提對228貢獻　謝長廷打臉！嘆台灣人善良又健忘

「台灣隊長蔡英文」Telegram新開幕　不到一天粉絲破萬

不斷更新／蘇緯達連打席開轟包辦6打點　兄弟7比0領先

中職／樂天新洋投卡本特亮相　曾豪駒：很棒

中國軍艦在太平洋用雷射照P-8巡邏機　美軍：可使飛行員暫時失明

報名狗狗衝刺賽！　柴皇后卻穿粉洋裝「優雅走台步」成全場焦點

軍事迷爆共機再闖我防空識別區　國防部查證中

肉食控快出動！《犇牛肉食堂》推頂級A5和牛套餐　和牛漢堡排980元就吃的到

不斷更新／日本境內10死…北海道進入緊急狀態　英國增至19人感染

鯰魚哥爆料老媽喜好　哈孝遠遭虧肥得像豬肉！

朴敏英新劇宣傳撞衫「亞洲最美臉蛋」Lisa　網一面倒：她完勝

賴清德談二二八：勇敢面對過去陰影　是對轉型正義的基本態度

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

政治熱門新聞

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

李來希：年輕人在家等口罩太殘忍

獲聘立院機要顧問月薪12萬　洪慈庸說話了

韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？

王浩踢爆：北市社會局囤積11萬片口罩不發

口罩日產千萬片3月達標　經濟部喊話了

朱立倫「228連假愉快」　陳柏惟：真的不想嘴

他警告執政黨：不怕2022地方選舉再慘敗？

把228講成823！韓國瑜火速自拍道歉

自駕巴士來了！北市信義路5月測試、9月試乘

葉金川再轟馬英九：沒人相信他是防疫專家

韓國瑜直播擠聖代　「腰折爆粗口」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面