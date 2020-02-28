新北警局長督軍擴檢　新莊228連假前威力掃蕩3小時逮12人

▲局長陳檡文督軍新莊警於228連假前擴大臨檢，共查獲12人。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



記者陳豐德／新北報導

228連續3天假期，為全面淨化社會治安，新莊警分局配合新北市政府警察局執行擴大臨檢，27日晚間23時起，連續3小時執行「擴大臨檢」，警察局長陳檡文督軍指揮，針對轄區不良幫派組織成員聚集的「治安顧慮場所」，澈底執行查察，共查獲5名通緝犯，以及毒品、竊盜等案共7人，成效斐然。

警察局長陳檡文於親臨新莊，實地視察及指導員警執勤作為，他表示新北警察維護治安的決心，不會因228三日假期而鬆懈。現又正值防疫的關鍵時刻，員警執勤時也務必注意自身健康及安全。

109年228連假，自2月28日始至3月1日止，為了維護轄區整體治安，提高見警率以有效打擊不法及脫序行為，警方持續針對轄內治安顧慮場所，例如KTV、網咖、撞球場、汽車旅館、遊藝場及幫派不法份子易聚集地點等處所，進行擴大臨檢掃蕩。一夜下來，查獲通緝犯5名、毒品2件3人、公共危險1件1人及竊盜2件2人。

新莊分局長林武宏表示，警方於228連假中落實執行擴大臨檢，另也針對轄區重要路段，規劃路檢勤務，對危險駕駛及酒後駕車違規行為，加強取締全面防制，有效維護轄區治安。

【更多新聞】

►影／蘆洲5屁少騎車亂按喇叭挑釁 惹上「7球友」把他們當球打

►影／林口騎士遇死劫 超車後失控遭大貨車輾「臟器外露」慘死

►影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴