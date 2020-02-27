讓「陳時中沮喪落淚」的台商將出院！　目前9例解隔離、23人住院中

▲讓陳時中沮喪落淚的確診台商，終於傳出好消息，即將出院。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎目前確診32例、5出院、1死亡，中央流行疫情指揮中心今（27）日指出，目前確診案例中，解除隔離共9例（案1、4、5、8、10、11、12、13、17），其餘23名個案持續住院隔離中。其中值得注意的是，解除隔離中的案11是確診時讓指揮官陳時中沮喪落淚的案例。

該名案例為2/3首批包機回台的武漢台商，在2/4日確診，當時陳時中在疫情記者會中宣布後，忍不住兩度沮喪落淚。當時也表示「大家第一個時間聽到（確診）都很沮喪，不過這也是帶他們回來的重要原因，變成可以救他一命，盡醫療最大的努力幫助他。」如今該名台商也終於傳出康復好消息。

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▲解隔離個案。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，目前還有23名個案還在住院隔離中，而昨（26）日國內新增15例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,086個案，含32名確診、2,024名排除，餘隔離檢驗中（22名初驗陰性、其餘待檢驗）。

確診個案中1名死亡、6名出院（第13例於26日出院）、其餘個案持續住院隔；另鑽石公主號返台國人中，2月25日後送1人一採結果陰性，二採檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。