快訊／基隆中正公園鬥毆！4車20人「連開4槍狂揮斧頭」濺血…背後原因曝光

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市中正公園27日凌晨發生一起鬥毆事件！據了解，整起事件起因疑似是因一起未成年性侵案件，雙方共4台車、20人相約中正公園談判，孰料，雙方一見面便大打出手，其中一方還持斧頭猛砍，連開4槍，共釀成6人受傷，其中一名遭擄走的男子傷勢最為嚴重，被緊急送醫搶救。

▲▼基隆市中正公園發生鬥毆事件！雙方相約談判卻大打出手，其中一方持斧頭還開4槍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

回顧事發經過，當時雙方相約公園談判，各帶了7、8名友人到場助陣，不料，其中一方才剛抵達相約地點，一下車便掏出斧頭狂砸另一方車子，對方見狀不妥，隨即踩下油門逃逸，卻不慎撞擊護欄，車上一名男子更遭對方擄走，強壓後車箱猛揍。

警方獲報到場處理，要將涉案人帶回偵訊，並將傷者送往醫院治療，其中5人遭砍，食指、頸部都受傷，傷勢最嚴重者為遭擄者。

但基隆市信六路派出所所長朱德望受訪時否認這起鬥毆事件有開槍情事，亦否認有多人受傷，強調只有一個路人受到輕傷，目前涉案人仍在逃。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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