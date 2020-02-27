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高雄男疲勞駕駛自撞釀禍　暖警找來沙土舖油漬防打滑

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲阿蓮區一名盧姓男子疑似疲勞駕駛，衝撞到路旁消防栓，導致車頭毀損，所幸僅手腳輕微擦挫傷，經送醫救治已無大礙。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄阿蓮區日前發生一起自撞車禍，警方獲報立即到場了解，一名30歲盧姓男子疑似疲勞駕駛，衝撞到路旁消防栓，導致車頭毀損，所幸僅手腳輕微擦挫傷，經送醫救治已無大礙，員警借來掃具，以路旁沙土舖於路面油漬上，防止打滑造成用路人危險。

這一起交通事故就發生在高雄阿蓮區，阿蓮分駐所警員夜間巡邏勤務，接獲民眾報案稱阿蓮區崙頂地區發生一起小客車自撞意外，警方到場發現一名30歲盧姓男子疑似精神不濟疲勞駕駛，才會不慎衝撞到路旁的消防栓，導致車頭全毀，造成手腳輕微擦挫傷，經由救護人員送到岡山秀傳醫院醫治，所幸並沒有大礙。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲一名30歲盧姓男子疑似疲勞駕駛，衝撞到路旁消防栓，導致車頭毀損，所幸僅手腳輕微擦挫傷，經送醫救治已無大礙，員警借來掃具，以路旁沙土舖於路面油漬上，防止打滑造成用路人危險。（圖／記者翁進忠翻攝）

盧姓駕駛表示行經該路段時，因當時精神狀況不是很好，一個閃神沒注意，車頭就這樣撞上了路邊的消防栓造成車頭及消防栓毀損。員警進行現場測量並實施交通疏導，找來拖吊業者到場幫忙，車輛拖離現場後員警卻發現地面上留有大片油漬，為避免造成往來用路人車輛打滑，員警向周遭住戶借來清掃工具，細心以路旁沙土舖蓋於路面油漬上，降低往來用路人因油漬而發生交通意外。

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