半夜倒臥人行道！高雄警到場　男：我只是感冒想睡一下　

▲有一名男子倒臥在山明路附近的人行道上，警方接獲通報，立即派員警前往了解，員警耐心詢問後，邱男這才表示，因為有點感冒身體不舒服，才想說倒地睡一下，警方好說歹說花了快半小時間才說服邱男就醫。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄小港區24日，有一名民眾跑進漢民派出所，指稱有一名男子倒臥在人行道上，叫他都沒有回應，希望警方前往協助，警方獲報趕到現場輕拍邱姓男子這才緩緩張開眼睛說，因為感冒身體不適，才想說睡一下，警方這才鬆了一口氣，說服邱男前往醫院就醫。

高雄小港區漢民派出所24日半夜有一名民眾神情驚慌跑進所內向員警說明，有一名男子倒臥在山明路附近的人行道上，警方接獲通報，立即派員警劉酈嫺、曾博政前往了解關心，果然發現40歲邱姓男子就倒臥在人行道上。警方先觀察邱男身上有無任何傷勢，再輕聲呼喚。邱男這才慢慢張開眼睛，看著警方，員警耐心詢問後，邱男這才表示，家住在小港區大林蒲，因為有點感冒身體不舒服，才想說倒地睡一下。警方好說歹說花了快半小時間才說服邱男就醫。

▲有一名男子倒臥在山明路附近的人行道上，警方接獲通報，立即派員警前往了解，員警耐心詢問後，邱男這才表示，因為有點感冒身體不舒服，才想說倒地睡一下，警方好說歹說花了快半小時間才說服邱男就醫。（圖／記者翁進忠翻攝）

據了解40歲邱姓男子自子一個人獨居，家中沒其他人，也沒有什麼朋友可以聯繫。警方先通知救護人員前來，並對邱男耐心勸說自己一個人居住，更要注意自己身體狀況，先到醫院去進一步檢查看看，邱男這才同意前往，並對警方這麼關心勸說，表達感謝之意。

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