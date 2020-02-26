要去「前鎮」被載到「茄萣」！老外控小黃繞路　警一指神功...真相出爐

▲員警拿出手機開啟電子地圖，請兩名菲籍乘客指出要前去的地點，這才發現要去的地點是高雄「前鎮」而不是「茄萣」漁港，原來菲籍男子中文發音不是很標準還有一點口音，「前鎮」二字被司機誤聽成「茄萣」二字。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導

一名謝姓小黃司機日前於台南市區搭載兩名乘客，表示要去高雄市前鎮漁港，但疑似口音有誤，載抵的地點卻是茄萣漁港，雙方爭執不下，來到派出所求助，員警了解狀況後以電子地圖輔助，這才了解原來菲籍乘客要去的是「前鎮漁港」而非「茄萣漁港」，一切都是中文發音及口音產生的誤會，最後雙方握手言和。

高雄湖內警分局茄萣分駐所警員日前在所內值勤時，一名61歲謝姓小黃司機帶著兩名菲籍人士來到所內，請求警方協助，原來謝姓駕駛在台南市安南區載到兩名乘客，說要去高雄市茄萣漁港觀光，但抵達後兩名菲籍乘客卻表示司機載抵的地點並不是他們要去的前鎮漁港，雙方就這樣吵了起來，懷疑謝姓司機亂繞路載錯地點為了多收車費，最後只好前來派出所求助。

員警耐心傾聽並拿出手機開啟電子地圖輔助，請兩名菲籍乘客指出要前去的地點，這才發現原來菲籍乘客要去的地點是高雄「前鎮」而不是「茄萣」漁港，等到雙方情緒都比較緩和，再回想稍早對話，這才明白，原來菲籍男子中文發音不是很標準還有一點口音，「前鎮」二字被司機誤聽成「茄萣」二字，又沒使用手機電子地圖確認才造成這起烏龍事件。

▲員警拿出手機開啟電子地圖，請兩名菲籍乘客指出要前去的地點，這才發現要去的地點是高雄「前鎮」而不是「茄萣」漁港，原來菲籍男子中文發音不是很標準還有一點口音，「前鎮」二字被司機誤聽成「茄萣」二字。（圖／記者翁進忠翻攝）

雙方最後當場握手言和，司機表示不會跟菲籍乘客收取繞去茄萣的車資，並說會把兩人安全載到「前鎮漁港」，菲籍乘客對於自己因發音導致誤會也感到很不好意思，表示沒有台灣警方的細心，真會有理怎麼也說不清楚，頻頻向警方道謝。

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