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快訊／南山人壽總經理許妙靜「申請退休」　遭尹衍樑記大過後自行下台

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▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽25日公告，總經理許妙靜申請退休，並同時請辭總經理一職，公司擬由資深副總經理范文偉代理總經理職務。許妙靜去年因南山人壽更改保費收費方式，遭金管會停職半年，2019年10月剛恢復職務；近期再捲入大股東尹衍樑愛車遭撞壞遭記大過風波，最後她卻自請退休，下周董事會將討論人事案。據了解，董事長陳棠、副董事長尹崇堯都表達挽留，但許妙靜意志堅定，不接受慰留。

潤泰集團2011年入主南山人壽，許妙靜也至南山人壽任職，於2011年8月起擔任財務長，2017年12月8日升任總經理一職，她在南山人壽工作近9年之久，總經理資歷約2年多。

南山人壽2019年4月擅自變更保單繳費方式，導致3萬多張保單權益受損，以及256多張保單停效。金管會保險局認為已觸犯保戶權益，重罰南山人壽600萬元，更認為南山人壽總經理許妙靜「決策失當」也未善盡督導管理之責，懲處停職許妙靜6個月，直到2019年10月底停職屆滿回任；據了解，當時面對金管會裁罰，她就向南山人壽提出辭呈，卻被挽留。

豈料，在許妙靜停職期間，南山人壽「境界」系統問題連環出錯，在她復職前1個月時，前董事長杜英宗則遭停職2年；近日再捲入南山人壽大股東尹衍樑的懲罰風波，懲戒公文指，因南山人壽業績「連續二年」落後排名業界第3名，南山人壽董事尹衍樑要求對副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，引起金管會關切。

面對南山人壽懲罰案，金管會主委顧立雄更直言：「大股東如何生氣，總經理都應該要跟他say no；如果連總經理都無法拒絕、不敢說不，那麼金管會也會對總經理say no，南山人壽就要再去找一位會對大股東say no的總經理。」意味著金管會不排除換掉南山人壽總經理。南山人壽風波不斷，許妙靜最後選擇自請退休。

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