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毛毛蟲爬進妳衣服！噁男假好心趕蟲「趁機伸入摸奶」已10女受害

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▲公車上男子對陌生女子伸魔掌。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

▲張男假好心趕蟲，其實趁機偷摸被害者。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名29歲男子因涉嫌性騷擾10名女性，於24日被香港警方逮捕。據警方說法，該名男子涉入的性騷擾案件共有10件，最早於去年5月，且犯案手法奇特，會謊稱被害女性的背上有毛毛蟲、蜘蛛等蟲子，趁對方慌亂之時，偷摸背部，甚至還說蟲子已爬入衣服裡，伸手入衣偷摸胸部等其它部位。

香港沙田區重案組督察陳詠兒表示，涉案男子姓張，是地盤工人，近10個月內非禮了10名女性，其中7件發生在香港中文大學校院內，另外3件發生在港鐵站內，「被害女性的年齡介於20至27歲間，最早的一起案子發生於去年5月。」

陳詠兒指出，張男的犯案手法非常奇特，專門選在人流稀少的時刻作案，會謊稱被害女性的背上有毛毛蟲、蜘蛛等蟲子，趁對方慌亂之時，藉機拍打、偷摸背部，還會說蟲子已經爬進衣服內，伸手入衣，進一步偷摸胸部等其它身體部位，「其中還有3名受害女性被盜取錢包、現金等財物。」

由於過去從未出現過此犯案手法，因此警方很早便認定是同一人所為，陳詠兒提到，警方認為還有更多受害者未出面，希望有相同經歷的人能報案提供資訊。

▼張男已被香港警方逮捕。（圖／翻攝港警臉書）

▲▼毛毛蟲爬進妳衣服！噁男假好心趕蟲「趁機伸手摸奶」已10女受害。（圖／翻攝港警臉書）

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