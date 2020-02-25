港80歲翁首度回應！否認是鑽石公主號「病毒源頭」：我女兒都沒事

▲港府包機從鑽石公主號接回港人。（圖／翻攝香港特區政府）

記者蔡儀潔／綜合報導

載有3700人的鑽石公主號爆發新冠肺炎疫情，截至24日共691人確診，4人死亡。當中被指為病毒「源頭」的80歲吳姓男子，他近日首次回應指控，承認於12月及1月到過上海及深圳，聲稱上船前無不適，在船上曾3次去三溫暖及到泳池游泳，「可能下水時冷到了」，加上同行女兒無確診，否認自己是傳播者。

根據香港衛生防護中心公佈，吳伯1月17日與家人飛抵東京，19日有咳嗽，20日在橫濱登上鑽石公主號，25日回到香港，直至30日發燒入院，並於2月1日確診。由於吳伯是郵輪上首名確診者，一直被指是病毒源頭。

不過，吳伯近日在接受《香港01》專訪時，連番否認自己是病毒傳播者，並稱登上郵輪前並無不適，「（登船後）有泡過一次溫水，3次去三溫暖，但沒有不舒服，之後大約在1月23日時有一點咳嗽。」

「可能是泡在水裡時冷到」，吳伯反駁外界指他是播毒源頭，又稱與他一同在泳池的大女兒並沒有發病，自己沒有感染全船人，希望能向外界作出澄清，「直至25日下船後，我都沒有覺得特別不舒服，（大爆發）都是後面發生的事。」

▲乘客離開「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

日本政府厚生勞動省日前公佈，鑽石公主號上的疫情分析資料，圖表顯示早於吳伯登船當日〈1月20日〉，船上已有2人發病，另一圖表則顯示早於吳伯登船前一日，船上的診所紀錄有人發燒，不過未知發燒者有否確診。日方並未公佈這個分析的數據來源。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，按日方公佈的資料，情況顯示吳伯未必是船上第一名受感染者，又指船上發生了患者傳染大量非緊密接觸者的「超級傳播事件」，與新型冠狀病毒普遍由一名患者傳給數名緊密接觸者情況有異。