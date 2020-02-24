新天地信徒赴以色列朝聖　「18人返國確診」害全韓人禁止入境　　

▲南韓大邱新天地教會。（圖／達志影像）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，以色列自22日起禁止來自韓國的客機入境。據悉，大邱新天地教會曾在2月8日至15日舉辦39人的以色列朝聖團，回國後有18名教友確診。以色列當局下令，近200名曾經接觸過這批南韓旅客的學生及學校員工，須自我隔離14日。

綜合外媒報導，以色列衛生部表示，來自3間學校共180名學生、18名老師及1名保安員，曾經與該批南韓人緊密接觸，因此要居家隔離14日。以色列教育部也公布那群南韓觀光客造訪過的詳細景點清單，包括位於西岸的耶路撒冷聖墓教堂 (Church of Holy Sepulchre)、麥比拉洞等名勝。

以色列政府於22日晚間宣佈，禁止韓國公民和外籍人士入境，甚至拒絕當晚剛抵達特拉維夫（Tel Aviv）機場的大韓航空KE957號入境，乘客被迫乘坐同一航班返回韓國，此舉引發韓方外交部的不滿，提出強烈的抗議。

▲大韓航空KE957號22日抵達以色列時被拒絕入境。（圖／取自大韓航空官網）

據韓國外交部公佈，目前向韓國實施入境管制的國家共有12個，包括英國、汶萊及多個中東及非洲國家，要求來自韓國的訪客居家隔離14日；以色列及巴林則禁止韓國公民及來自韓國的外國訪客入境。

新天地教會於1984年3月14日創立，信徒相信創始人李萬熙是耶穌的轉世，或是耶穌所派的使者，據稱有超過12萬名信徒，但由於經常惹出爭議，被指控為邪教團體、基督教異端。

據《韓聯社》24日最新消息指出，南韓自當地時間23日下午4時至24日上午9時間的17小時間，共增加161起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，再添1例死亡，全國累計763人感染及7人死亡。