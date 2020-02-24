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怕感染！台中診所每天超過10人想化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了

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怕感染！台中診所每天超過10人要化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了。（圖／東森新聞）

▲診所櫃台護理師詢問電話接不停。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）台灣確診病例增至28例，民眾恐慌，部分醫院、診所出現患者要求檢驗有無感染。台中一家耳鼻喉科甚至一整天就多達10來名患者詢問，櫃台前一度擠滿。但以台中市而言，有15家醫院能採取檢體，不過，全台只有10家醫院的實驗室能進行化驗。中央流行疫情指揮中心則強調，為確保貴重的防疫資源及檢驗量能，民眾不應主動要求檢驗COVID-19、開立檢驗陰性證明書等。

指揮中心23日公布國內新增2例確診病例，為北部80多歲男性（案27，指標個案）及50多歲男性（案28），兩人為父子關係。

請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，22日國內新增33例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案（含鑽石公主號包機返台者19例），目前累計通報2035個案，含28名確診（23日新增本土案27、28)、1935名排除，其餘隔離檢驗中（54名初驗陰性、其餘待檢驗）；確診個案中，1名死亡、5名已出院（第12例於22日出院），其餘個案持續住院隔離中。

怕感染！台中診所每天超過10人要化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了。（圖／東森新聞）

▲▼台中耳鼻喉科院長鄭盛源透露，民眾如果有感冒症狀，加上曾出國都會很恐慌。（圖／東森新聞）

怕感染！台中診所每天超過10人要化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了。圖為台中耳鼻喉科院長鄭盛源。（圖／東森新聞）

由於疫情持續，許多民眾人心惶惶。《東森新聞》報導，台中耳鼻喉科院長鄭盛源透露，櫃台護理師光一天上午就會接獲3、5名患者詢問檢驗相關，甚至曾有一天10多人來問。他表示，23日確診又增加兩例，且也沒有旅遊史，所以民眾如果有感冒症狀又曾出國都會很恐慌。

診所護理師說，患者有的到過中港澳，有的近期根本沒出國，說是擔心社區感染，只要是看診時間，都會有人跑來問。

鄭盛源指出，診所只能初步診斷患者一有發燒、呼吸道等類似症狀，重點是加上近期有出國史，也可從健保卡查患者的出國史，就會寫轉診單轉診到大醫院去。

怕感染！台中診所每天超過10人要化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了。圖為醫護人員示範如何採檢。（圖／東森新聞）

▲▼醫護人員示範如何採檢。（圖／東森新聞）

怕感染！台中診所每天超過10人要化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了。圖為醫護人員示範如何採檢。（圖／東森新聞）

據了解，台中有15家醫院能對於新冠病毒進行採檢，將檢體送驗，但只有中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院和台中榮總實驗室能進行化驗。

根據流程，診所通報轉診後，各地衛生局都有指定醫院對患者進行採檢，各醫院再分送全台10家醫院實驗室檢驗。因非所有醫院都有提供新冠肺炎核醣核酸檢驗，中山醫一度因民眾詢問度高，不勘其擾，乾脆在網頁公告沒提供快篩檢驗。

童綜合醫院緊急救護科主任黃泰霖說，有患者看到新聞就很怕自己得肺炎，那其實患者是一個月前就從大陸回來，近期有一些咳嗽症狀，那其實不符合採檢要件。

指揮中心則提醒，珍惜醫療資源，為確保防疫工作量能，不應主動要求醫院檢驗，開立檢驗陰性證明書；有症狀才需就醫，主動告知醫師旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC），由醫師依專業判斷是否篩檢。

▼採檢相關流程。（圖／東森新聞）

怕感染！台中診所每天超過10人要化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了。（圖／東森新聞）

▼指揮中心提醒，為確保貴重的防疫資源及檢驗量能，民眾不應主動要求檢驗COVID-19、開立檢驗陰性證明書等。（圖／指揮中心）

怕感染！台中診所每天超過10人要化驗「沒出國的也要」　指揮中心回應了。圖為醫護人員示範如何採檢。（圖／指揮中心）

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