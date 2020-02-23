下半身剩內褲！女疑遭吹風機電線勒亡…屍身裹被　「五金行小開」遭拘提到案

圖文／鏡週刊

花蓮市五金行謝姓小開，與妻子曾女因各自懷疑對方外遇，且齟齬不斷，雖談妥離婚卻仍住在一起，21日晚間，曾女被發現暴斃在三樓住處房間後面，屍身被衣物棉被蓋住，已經沒有氣息，警方研判謝姓前夫涉有重嫌，今天上午將畏罪潛逃到基隆的謝嫌拘提到案，訊後於下午三點，依殺人罪嫌將全案移送花蓮地檢署偵辦。

本刊調查，謝男（47歲）家中在花蓮市經營五金行，生意很好，自幼生活優渥，平日以名車代步，是當地的小開，他與曾女婚後育有一對子女，可是，近年來夫妻感情出現裂痕，齟齬不斷，加上兩人都懷疑另一半外遇，甚至還發生過家暴事件，曾女甚至向警方申請保護令；今年初，兩人談妥離婚，但因為子女的關係，曾女目前還住在前婆家五金行後方的住宅。

本月21日晚間，曾女母親因為一整天都聯絡不到女兒，擔心她出事，直接趕往女兒住所，卻在三樓房間驚見女兒已經氣絕身亡，屍體上覆蓋大量衣服、棉被，立刻向警方報案。

警方封鎖線場勘驗，發現死者上半身衣著完整，下半身僅著內褲，脖子被吹風機電線纏繞已明顯死亡，研判是他殺，可是門窗無外人侵入痕跡，明顯是熟人所為，經初步查訪，很快鎖定曾女前夫、謝姓小開涉嫌重大，但他已經杳然無蹤。

警方調閱監視器，發現謝男在法醫判定曾女死亡時間過後沒多久，倉皇離家，搭車北上到基隆，很可能是畏罪潛逃。警方透過關係查訪，鎖定他的藏匿處，為了防止他逃跑，緊急協請基隆第三分局偵查隊派員拘提到案，經初步偵訊，已經掌握他殺人的具體事證，下午三點鐘，全案移送花蓮地檢署。

鄰居透露，這對夫妻生活優渥，但與鄰里鮮少互動，所以也不是很瞭解他們的感情狀況，發生此案，他們相當驚訝，而親戚則指出，案發之後，雙方家長到謝男家碰面，曾女母親情緒激動，嚎啕大哭，怪罪前親家沒有教好兒子，沒有保護好她的寶貝女兒。



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