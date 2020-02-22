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買到酒精好心分10年好友　對方姊「一個理由」質疑：哪個牌子的？

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好心問友人需不需要酒精，反遭對方姊姊懷疑品牌。（翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

圖文／鏡週刊

疫情持續延燒，民眾紛紛添購防疫物資抵抗病毒，口罩及酒精在此時顯得格外珍貴。不過有女網友抱怨，自己好心問友人需不需要酒精，對方姊姊卻回「哪個牌子的？」讓她感到相當無奈。

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她提到自己是來抱怨這時期還有「品牌迷思」的人，在流行疫情期間防疫物資到處都缺貨，她好不容易買到酒精，心想朋友家中有小孩可能會需要，於是問她要不要，朋友說要問她姊姊，沒想到姊姊卻反問她「你買的酒精是哪個牌子的？」令她頓時覺得不想給她了，認識10年以上的朋友解釋她姊很挑怕買到仿的！原PO認為，「在這非常時期能買到酒精就該偷笑了，還在問我品牌。」

貼文曝光後網友都留言說「現在有酒精能買就不錯了」「我會給她加水的，反正她頭腦也進水了」「品牌跟消毒沒關係啊，一樣75%」「我這裡有LV的一瓶87萬」「要挑皇家禮炮這個牌子的」「只要有衛署字號都可以啊，我也有不同牌的」「我們醫療院所用的也是這種品牌喔」也有人力挺原PO「質疑妳的善意，這種人就謝謝不要再聯絡了。」

請繼續往下閱讀...


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