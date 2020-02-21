「酒駕騎士」馬路高速狂衝！逆向鑽入2聯結車縫隙　驚悚撞擊片曝光

▲「酒駕騎士」在馬路高速狂衝，逆向鑽入2輛聯結車的中間縫隙。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市前鎮21日發生一起車禍事件，一名29歲男騎士喝酒後硬是騎車上路，行經新生路時突然加速，衝進逆向車道的兩輛聯結車中間，先是撞上正在行駛聯結車，接著彈飛撞向另一輛聯結車，所幸只有手腳部位擦傷，送醫治療後沒有大礙。警方表示，由於該男子酒精濃度超標，後續將依公共危險罪送辦。

影片中可以看見，現場大型車輛車流相當多，騎士突然從工廠大門那一側切進內側車道，接著繼續往逆向車道的兩輛聯結車中間衝去，先是與外側正在行駛的聯結車擦撞後，人車噴飛撞上內側在等待轉彎的另一輛聯結車，他摔倒後就躺在大車輪胎旁痛苦哀號，畫面看起來非常驚險。

▲騎士經醫院抽血檢測，發現其酒精濃度超標。（圖／翻攝自爆料公社）

警方獲報趕到現場處理，先是將受傷的騎士送醫，所幸只有手腳部位擦傷，經醫院治療後沒有大礙。警方調查，有目擊者指稱騎士有攜帶釣具及啤酒，事後經醫院抽血檢測，發現其酒精濃度確實超標，後續將依公共危險罪移送法辦。

車禍影片事後被網友上傳爆料公社，有人說「騎士居然可以在兩輛大車夾擊中存活了下來，雖然這是自作孽，但真的太幸運了」、「只能說，可以好好的騎車，到底為什麼要玩命」、「騎成這樣太扯了，根本不要命了吧」、「沒死真的是幸運。」

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