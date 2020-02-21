實況主「肉包包」床戰乾爹20分鐘！「蛋餅薇涵」直播公審被判刑4月還要賠15萬

記者陳雕文／新北報導

美女實況主「肉包包」自爆遭乾爹性侵鬧上新聞版面，後來乾爹出示對話紀錄反擊，並請正妹實況主「蛋餅薇涵」開直播澄清，後來「蛋餅薇涵」還爆料一名蔡姓網友外流肉包包的性愛影片，蔡男得知後氣炸提告；新北地院去年依誹謗罪判「蛋餅薇涵」有期徒刑4月；民事部分，法官判她須賠蔡男15萬。

▲乾爹和肉包包的激戰片段被流出。（圖／翻攝自遊戲大亂鬥網站、肉包包IG）



判決書指出，蛋餅薇涵直播前曾和廖男用LINE聯繫，詢問為什麼偷拍的性愛影片會在網路流傳，廖男當時解釋，曾將全長20多分鐘，但經他剪輯為5分鐘的性愛影片傳給3人，分別是暱稱「姿媚」、「哈利」的直播主，還有暱稱「藍老師」、「Messy Cary」的蔡男，蛋餅薇涵竟因此認定是蔡男的問題。

為了替廖男帶風向，蛋餅薇涵在直播中把載有蔡男照片之臉書頁面秀出來還說，「散布的話呢，請大家找這位Messy Cary先生（蔡老師）」、「縱然八萬哥（即肉包包乾爹）拍影片，他錯，可是散布的是他（蔡男）」、「反正呢，請大家要嘴砲、要攻擊、要罵人渣、要什麼送中監（指台中監獄）。散播的是這位人好不好」

▲蛋餅薇涵（左）、肉包包（右）。（圖／翻攝當事人臉書）

蛋餅薇涵還說，「為人師表的你要教導我們國家的棟樑，你今天竟然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來，那千萬‥‥不知道那老師是不是教女校欸，阿如果是教女校，我跟你講，即將會有一波轉學潮。」等語，以此不實之事項，指摘蔡男散布「肉包包」與乾爹的性愛影片，足以毀損蔡男名譽。

對此，蔡老師強調自己收到影片後，完全沒有點開，第一時間就先傳給肉包包，且馬上去了警局提告，自己不清楚影片內容，反控乾爹說謊；蔡男因為不滿照片跟身分即照片曝光，氣得提告。

▲肉包包聲稱遭乾爹性侵。（圖／翻攝自肉包包臉書）

蛋餅薇涵雖供稱有向廖姓乾爹求證，但新北地檢檢方勘驗雙方的LINE對話紀錄，發現並沒有相關的對話，而「騎士團成員」蔡男則強調自己是肉包包的親戚，不可能會散布她的性愛影片。檢方因此認定蛋餅薇涵犯行並起訴。

新北地院斥責蛋餅薇涵只聽信證人廖男片面之詞，就在網路直播中揭露蔡男臉書等個人資料，且為了衝高直播人氣，還在網路進行公審，使蔡男因此蒙受巨大身心壓力，依誹謗罪判刑4月；蔡男還提出民事求償100萬，蛋餅薇涵沒有出庭也未提出書狀，法官認為她故意不法侵害蔡男名譽，因此判決賠償15萬精神撫慰金。

有75%酒精，必備必買必囤！！