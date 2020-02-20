蔡正元夫婦捲中影侵占案2年都「出不去」！法官僅解除一項限制

▲蔡正元因學經歷及妻子在海外有百萬美金資產等情，仍被法官裁定繼續限制出境。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

前立委、現任國民黨副秘書長蔡正元，及其妻「馬尾妹」洪菱霙，因涉以阿波羅投資公司製作的不實財報資料，侵占中影資產4.3億元遭起訴，蔡自2017年11月14日起、洪自2018年8月3日起遭限制出境、出海，儘管蔡多次聲請解除，但都遭駁回。如今法官再裁定2人自18日起，限制出境8月，僅有解除蔡每週到派出所報到的限制。

台北地院5日審理蔡正元夫婦是否繼續限制出境一事，蔡出庭極力說服法官說，限制出境不僅造成他個人傷害，也讓他不能到國外演講他的台灣史著作，甚至新冠肺炎（COVID-19）爆發，「若沒限制出境早就赴武漢處理台商返回事宜

」，可說是造成「國家傷害」！

▲洪菱霙（墨鏡者）自18日起，繼續被限制出境、出海8月。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

然而法官指出，蔡正元夫婦涉犯公益侵占、背信等罪嫌重大，為法定刑最輕本刑1年以上的罪，又犯罪金額不小，且考量蔡有在美求學經歷，及他的社經地位、資力狀況及人脈關係，洪菱霙則於香港地區銀行存有美金百萬餘元的資產，加上2人是配偶關係等情，認為有具備在國外長期居住發展的條件，雖蔡在台有妻女，但有鑑於以往國內諸多重大案件中，被告在有家人、事業的情況下仍棄保潛逃的案例不勝枚舉，因此仍裁定蔡、洪2人均自18日起，限制出境、出海8月。

對於蔡正元聲請表示「定期報到處分」已過度影響日常生活等情，法官考量蔡確均有遵期到庭進行訴訟程序，配合審理的態度也尚可，認為蔡限制出境、出海及住居於戶籍地的處分，應已能約束行動，達到確保後續到庭審判等執行，因此裁定自18日起，解除原每週一、五下午5時前至北市南港派出所定期報到的限制。

▼蔡正元自18日起，被限制出境、出海8月，但不用每週2次到派出所報到了。（圖／記者孫于珊攝）

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